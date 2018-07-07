Церковный пасьянс. Чем грозит обострение борьбы между сторонниками и противниками автокефалии

С момента, когда Верховная Рада проголосовала за обращение к Константинопольскому патриархату с просьбой предоставить томос об автокефалии для украинского православия, прошло более двух месяцев. В СМИ эта тема давно ушла на третий план, однако борьба между сторонниками и противниками автокефалии продолжается. 1 июля официальное заявление по этому поводу сделал Константинопольский патриарх Варфоломей. "Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского патриарха. Это сказано в томосе об автокефалии, что Мать-Церковь даровала Польской церкви: наш престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от неё православных церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской церкви, что было осуществлено против канонов, и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул Экзарха вселенского престола", — заявил он.

В свою очередь иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата провели совещание, по итогам которого сделали своё заявление. "Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская православная церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой автономии. К тому же эти попытки не вылечат, а лишь усугубят раскол как в украинском православии, так и в украинском обществе в целом", — говорится в тексте.

Параллельно в Киеве готовятся к очередному крестному ходу верующих Московского патриархата под патронатом нардепа от Оппозиционного блока Вадима Новинского. Он должен состояться 27 июля. И хотя в прошлые годы это мероприятие проходило без особых конфликтов, напряжение в украинском обществе всё равно возникнет.

Фокус расспросил представителей Киевского и Московского патриархатов, а также религиоведа о последних заявлениях Варфоломея и епископов УПЦ МП, перспективах автокефалии и грядущем крестном ходе.

Евстратий (Зоря) , глава Информационного управления Киевской патриархии, архиепископ

— Процесс получения автокефалии продолжается и должен прийти к логическому завершению. Заявление патриарха Варфоломея — тому подтверждение. Впервые за последние месяцы он публично и персонально высказался на эту тему. Раньше всё основывалось на каких-то источниках, полунамёках в официальных документах и т. д. Сейчас же есть абсолютно официальное заявление. Вселенский патриархат имеет твёрдое намерение решать украинскую церковную проблему с использованием понятия "разделённое церковное тело". Это прямо противоречит позиции Московского патриархата о том, что есть одна каноническая церковь, собственно МП, и есть те, кого они называют "раскольниками".

Важно и то, что Вселенский патриарх подчёркивает незаконность или неканоничность перехода Киевской митрополии под Московский патриархат. Был упомянут даже термин "аннексия" в контексте тех событий. Таким образом, церковная власть МП на территории Украины является исторической реальностью, но не имеет канонической основы.

Есть определённая последовательность действий. После апрельского решения Синода Константинопольского патриархата о том, что он принимает во внимание обращения украинских властей и обычных граждан относительно автокефалии, специальная делегация должна посетить другие поместные церкви и сообщить о своей позиции. Расчёт был на то, что на протяжении двух месяцев она успеет их объехать. Но процесс немного затянулся, 9 июля делегация должна посетить Москву — последнюю оставшуюся из поместных церквей. Собрания Синода проходят ежемесячно, поэтому решение о предоставлении томоса может быть принято в августе, сентябре, октябре и т. д. В любом случае всё должно быть успешно решено до конца года, скорее всего — осенью.

То, что будет происходить 27 июля, корректнее называть не крестным ходом, а электоральной мобилизацией вокруг некоторых лидеров Оппозиционного блока

Судя по информации, появившейся в публичной плоскости, заявление иерархов Московского патриархата выглядит, мягко говоря, сомнительным. Есть свидетельства, что на самом деле подписи непосредственно под это заявление не собирались. Один из тех, чья подпись вызвала большое удивление, — митрополит Софроний. Он открыто заявил, что подписывался лишь на листке регистрации, а не под каким-то обращением. То есть мы можем говорить о подмене, и авторитетность этого обращения стремится к нулю. Архиерейское собрание — это не преду­смотренный никакими уставными документами способ изучения мыслей и позиции церковных иерархов. Ни Синод, ни собрание епископов Московского патриархата, как единые полномочные органы, никаких обращений не принимали. Так что помешать предоставлению автокефалии это никоим образом не может.

Есть даже подозрение, что визит делегации УПЦ МП на Фанар и это обращение как раз и стимулировали Константинопольского патриарха сделать своё заявление. Как говорится, кто нам мешает — тот нам и помогает. Все попытки противодействия выглядят очень неубедительно и только играют нам на руку. Когда они заявляют, что являются абсолютно превалирующей церковной силой в Украине, имеют десятки миллионов прихожан, а в итоге, по собственным же подсчётам, собирают лишь 400 тыс. подписей под обращением против автокефалии, — это выглядит просто смешно.

Думаю, то, что будет происходить 27 июля, корректнее называть не крестным ходом, а электоральной мобилизацией вокруг некоторых лидеров Оппозиционного блока. Так было и в прошлом, и в позапрошлом годах. Если посмотреть не на форму, а на суть этого мероприятия, это чистой воды предвыборная агитация.

Главное, за чем стоит наблюдать, это визит делегации Константинопольского патриархата в Москву. Конечно, будут попытки кнутом и пряником убедить их отказаться от предоставления автокефалии. Но все предыдущие и текущие события и заявления говорят о том, что повлиять на Константинополь не удастся.

Николай Данилевич, замглавы синодального отдела Украинской православной церкви по внешним связям, протоиерей

— Последнее заявление патриарха Варфоломея адресовано не церковной Украине, а церковной Москве, то есть Русской православной церкви. Это диалог или даже, можно сказать, спор между Константинополем и Москвой. Потому ни радоваться, ни печалиться Украине по этому поводу не стоит. Тем более что от иерархов Константинопольского патриархата и ранее звучали подобные заявления. Пока что мы услышали личную точку зрения патриарха, но не всей церкви, точку зрения всей церкви выражает только Священный синод. Уверен, что в итоге Москва и Константинополь найдут общий язык. Высказываясь языком Библии, "разномыслие" между церквями — это абсолютно нормальная практика, главное, чтобы вопрос был решён согласно священным канонам и для пользы церкви.

Все архиереи УПЦ сначала обговорили ситуацию, и уже в процессе обсуждения возникла идея совместного заявления. Были обсуждены идеи, которые легли в основу этого заявления, и эти идеи были согласованы и одобрены всеми участниками архиерейского совещания. Иными словами, архиереи чётко понимали, под какими идеями ставят подписи. Не было никаких фальсификаций. Поэтому все последующие спекуляции в СМИ на этой теме можно расценивать как попытку дискредитировать заявление и позицию УПЦ по вопросу автокефалии и самих участников архиерейского совещания.

Крестный ход — это никакая не контракция, он проходит ежегодно уже более десяти лет. Он показывает реальный потенциал церкви. Мы видим, что наших прихожан в десятки раз больше, чем у Киевского патриархата, это опровергает заявления о том, что наша церковь якобы теряет прихожан. 27 июля мы всё это увидим.

Говорить о возможных конфликтах между прихожанами по вопросу автокефалии пока можно гипотетически. Сейчас мы не видим возможности предоставления томоса в ближайшей перспективе. Прежде всего его можно давать только канонической церкви. Наша церковь, единственная каноническая в Украине, томоса не просила, а те, кто просил, — неканонические, им давать томос нельзя. Поэтому возникла идея создать новую структуру и уже ей дать томос. Но вряд ли эта идея жизнеспособна. Но если моделировать ситуацию, то конфликты, конечно, будут, об этом говорят даже самые ярые адепты идеи об автокефалии. На мой взгляд, решение проблемы украинского церковного раскола должно совершаться не в Москве и не в Константинополе, а в Киеве. И те люди, которые отошли от единства с церковью, должны вернуться, а потом мы можем говорить об автокефалии. То есть сначала единство, потом — автокефалия.

Дмитрий Горевой, религиовед, директор Центра религиозной безопасности

— Заявление патриарха Варфоломея укладывается во всю логику событий, начиная с заявления Синода о том, что вопрос об автокефалии начал рассматриваться. Это случилось как раз после визита на Фанар делегации УПЦ МП, представители которой раздавали победные комментарии, дескать, ничего не будет, никакой автокефалии, или она будет, но позже и т. д. На самом же Фанаре выдержали паузу и изложили свою позицию, которая кардинально отличается.

Очевидно, заявление иерархов Московского патриархата имело целью сорвать или замедлить процесс получения автокефалии, но по факту они просто самоустраняются от происходящего, не говоря уже о сомнительности самого заявления. Это скорее попытка продемонстрировать единство в своих рядах, показать, что никто автокефалии не хочет, но это противоречит многим социологическим исследованиям. Ряд священников МП опубликовали открытое письмо о том, что они не согласны с политикой своего руководства, категорически выступающего за единство.

"Настроенных на единение с Москвой верующих у нас примерно столько, сколько электората Оппозиционного блока, то есть до 10%"

Прогнозирую, что процесс перехода церковных иерархов в новосозданную церковь будет постепенным. Сперва перейдут открытые сторонники автокефалии, далее те епископы, которые ещё не определились, увидят, что с их коллегами ничего страшного не случилось, и сами тоже склонятся к переходу. Этот процесс будет длиться несколько лет, пока в УПЦ МП не останется дистиллированное ядро, которое главной ценностью видит союз с Москвой.

Крестный ход 27 числа за последние четыре года превратился из молитвенного в политическое мероприятие. Мы видим, как рядом с церковными иерархами идут известные политики, народные депутаты от Оппозиционного блока и т. д. А сторонники автокефалии просто не будут принимать участия в мероприятии, поэтому никаких конфликтов я не ожидаю. Кроме того, в эти дни правоохранительные органы всегда мобилизуют все свои ресурсы.

Сейчас часть прихожан Московского патриархата настроена чётко на единение с Москвой, часть не хочет присоединяться к Киевскому патриархату потому, что он не признан. В случае предоставления томоса об автокефалии последний аргумент отпадёт. Согласно соцопросам, настроенных на единение с Москвой верующих у нас примерно столько, сколько электората Оппозиционного блока, то есть до десяти процентов. Если какие-то конфликты и возникнут, они будут спровоцированы извне и не будут настолько громкими, как рассчитывают их организаторы.