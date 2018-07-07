Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Полиция открыла сразу два дела из-за гибели подростков в Нежине

Полиция открыла сразу два дела из-за гибели подростков в Нежине

Полиция открыла сразу два дела из-за гибели подростков в Нежине
Место трагедии/Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Для деблокирования тел погибших понадобилась специальная техника

07.07.18 21
000

Полиция открыла два уголовных производства по факту гибели после падения бетонной плиты троих подростков в Черниговской области, в городе Нежин.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Производство открыто по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также открыто производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которое квалифицируется как несчастный случай.

Отметим, 6 июля в Нежине (Черниговская область) из-за обрушения бетонной плиты здания погибли трое детей.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Нежине под обрушенной бетонной плитой погибли трое детейТинейджеры-нарциссы лучше учатся в школе, - исследованиеТинейджерам секс сегодня менее важен, чем в 90-х, - исследование
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4689
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58856
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6754
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9374
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11457
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14398
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4067
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19933
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4169
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9521
  1. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 3050 / 3381
  2. Сборная Англии впервые за 28 лет прошла в полуфинал чемпионата мира 2251 / 2655
  3. Стало известно, что спасло Скрипалей от смерти 1922 / 2218
  4. Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП 1843 / 2214
  5. Все больше европейцев выбирают жизнь в одиночестве и без детей 1744 / 1939
  6. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 1573 / 3604
  7. Уровень тестостерона влияет на любовь мужчин к предметам роскоши, - ученые 1385 / 1586
  8. Певец Крис Браун, избивший Рианну, опять задержан за побои 1253 / 1385
  9. В ЮАР львы съели охотников на носорогов 1182 / 1295
  10. В Сумской области зверски избили переселенца за русский язык 1141 / 1286
  1. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 14 / 3381
  2. Под Одессой нашлась семья, состоящая из 346 человек 7 / 1214
  3. Переворот сознания. Социальный проект из Ивано-Франковска хотят повторить в Берлине и Сан-Франциско 5 / 710
  4. Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров 4 / 1200
  5. В ЮАР львы съели охотников на носорогов 4 / 1295
  6. Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП 4 / 2214
  7. Окно возможностей. Почему возникли разногласия по авторству законопроекта о «едином таможенном окне» 4 / 327
  8. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 4 / 3604
  9. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 4 / 3671
  10. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 4 / 2521
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.