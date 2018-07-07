Полиция открыла сразу два дела из-за гибели подростков в Нежине

Полиция открыла два уголовных производства по факту гибели после падения бетонной плиты троих подростков в Черниговской области, в городе Нежин.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.
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Производство открыто по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Также открыто производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которое квалифицируется как несчастный случай.
Отметим, 6 июля в Нежине (Черниговская область) из-за обрушения бетонной плиты здания погибли трое детей.