Украинская полиция наводит порядок в Золотом-4 Луганской области

В населенном пункте Золотое-4 Луганской области появились представители Национальной полиции Украины.
Об этом сообщается в пресс-центре Операции объединенных сил.
Отмечается, что после завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта военные угрозы были устранены и безопасность местных жителей была улучшена. Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ изменена).
По информации штаба, до 2 июля в населенном пункте Золотое-4 никогда не было присутствия представителей Национальной полиции Украины, что было связано с неподходящими условиями безопасности. Сейчас в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти.
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Также сообщается, что в настоящее время Объединенные силы занимаются решением гуманитарных вопросов местных жителей.
Отметим, 2 июля стало известно, что рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела операцию по освобождению и взятие под контроль населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
Также сообщалось, что украинские военные создали новые опорные пункты и взяли под контроль дороги у Золотого-4.
Напомним, контрразведка задержала бойца ВСУ, ранее воевавшего за "ДНР".