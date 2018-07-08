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Ситуация на Донбассе

Украинская полиция наводит порядок в Золотом-4 Луганской области

Украинская полиция наводит порядок в Золотом-4 Луганской области
Фото: Трибун

Сейчас все жители населенного пункта могут перемещаться на подконтрольную Киеву территорию в удобное для них время 

08.07.18 485
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В населенном пункте Золотое-4 Луганской области появились представители Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается в пресс-центре Операции объединенных сил.

Отмечается, что после завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта военные угрозы были устранены и безопасность местных жителей была улучшена. Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ изменена).

По информации штаба, до 2 июля в населенном пункте Золотое-4 никогда не было присутствия представителей Национальной полиции Украины, что было связано с неподходящими условиями безопасности. Сейчас в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти.

Также сообщается, что в настоящее время Объединенные силы занимаются решением гуманитарных вопросов местных жителей.

Отметим, 2 июля стало известно, что рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела операцию по освобождению и взятие под контроль населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Также сообщалось, что украинские военные создали новые опорные пункты и взяли под контроль дороги у Золотого-4.

Напомним, контрразведка задержала бойца ВСУ, ранее воевавшего за "ДНР".

 

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