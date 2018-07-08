Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В России украинцы попали в ДТП со смертельным исходом

В России украинцы попали в ДТП со смертельным исходом

В России украинцы попали в ДТП со смертельным исходом
Фото: politring.com

Двое человек погибли, пятеро травмированы

08.07.18 104
000

Рано утром в воскресенье, 8 июля, в России на объездной дороге под Орлом микроавтобус с украинцами столкнулся с фурой. В результате аварии погибли двое и получили травмы пятеро человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины", - сказал собеседник агентства в экстренных службах региона.

Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Их состояние сейчас оценивается медиками.

Информацию об аварии подтвердил  заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

При этом, по его словам, в результате ДТП погибли двое и получили травмы четверо украинцев.

Напомним, 6 июля  в ДТП в Харькове погиб 19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Харькове в ДТП погиб чемпион Украины по мотокроссуЧМ-2018: Россия оказалась бессильна перед хорватамиУщерб от торговых ограничений для россиян со стороны США составляет почти $538 млн
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4748
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58906
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6823
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9549
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11488
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14615
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4203
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20057
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4221
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9610
  1. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 4685 / 5051
  2. В беззвучный режим. Чем опасен храп и как от него избавиться 2050 / 3522
  3. "Тоннель любви" в Ровенской области стал платным 1921 / 2266
  4. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 1786 / 3145
  5. В Японии экстренно эвакуируют более двух миллионов человек 1663 / 1884
  6. Украинцы стали чаще ездить в Крым 1552 / 4915
  7. Хорваты посвятили Украине победу над Россией 1208 / 1414
  8. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 942 / 1021
  9. Украинская полиция наводит порядок в Золотом-4 Луганской области 686 / 752
  10. Дуда зовет украинцев на заработки в Польшу 601 / 698
  1. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 12 / 3145
  2. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 11 / 5051
  3. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 5 / 1021
  4. Хорваты посвятили Украине победу над Россией 5 / 1414
  5. Левка Лукьяненко похоронят 10 июля 3 / 162
  6. География «контрабаса». Пресечет ли власть серые схемы ввоза товаров в Украину 3 / 110
  7. Турист поколения 2.0. Технические новинки для бывалых путешественников 3 / 205
  8. Переворот сознания. Социальный проект из Ивано-Франковска хотят повторить в Берлине и Сан-Франциско 3 / 1181
  9. В Одессу зашел американский эсминец 2 / 561
  10. Польский президент снова назвал Волынскую трагедию геноцидом и этнической чисткой 2 / 587
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.