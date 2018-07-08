В России украинцы попали в ДТП со смертельным исходом

Рано утром в воскресенье, 8 июля, в России на объездной дороге под Орлом микроавтобус с украинцами столкнулся с фурой. В результате аварии погибли двое и получили травмы пятеро человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины", - сказал собеседник агентства в экстренных службах региона.

Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Их состояние сейчас оценивается медиками.

Информацию об аварии подтвердил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

При этом, по его словам, в результате ДТП погибли двое и получили травмы четверо украинцев.

Напомним, 6 июля в ДТП в Харькове погиб 19-летний чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов.