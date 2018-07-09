Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова

Призер 53 Международного кинофестиваля в Карловых Варах российский режиссер Елизавета Стишова отдала свой приз в виде денежного вознаграждения родителям политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Еспресо.tv.

Стишову наградили за фильм "Сулейман гора", снятый в копродукции с Кыргызстаном. Он победил в фестивальной секции "На Восток от Запада".

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На церемонии закрытия Стишова выступила в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова и украинца Олега Сенцова. Причитающуюся ей денежную премию в размере 15 тыс. евро режиссер решила передать родителям коллег, лишенных свободы.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.