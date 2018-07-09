В Ровенской области пьяный мужчина на тракторе задавил собственную мать

В воскресенье, 8 июля, в селе Заозерье Ровенской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения случайно наехал на тракторе на собственную мать. От полученных травм женщина скончалась, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Полицейские на месте происшествия установили, что 30-летний житель села Заозерье собирался трактором ехать к местному озеру, чтобы помочь товарищу вытащить авто. Поскольку водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, 55-летняя мать не пускала сына ехать. Когда она закрывала ворота, споткнулась и упала. В это время мужчина уже двигался трактором "Т-40" и осуществил наезд на мать, которая еще не успела подняться. В результате чего, трактор передним колесом переехал тело женщины", - говорится в сообщении.

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Водитель сразу остановился, однако от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Результат освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения показал 2,97 промилле.

Напомним, под Киевом водитель въехал в дорожных рабочих, один человек погиб и еще четверо получили травмы.