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В Верховной Раде предложили закрыть кулуары для журналистов

В Верховной Раде предложили закрыть кулуары для журналистов
Фото: google.com.ua/maps

При этом предполагается создать пресс-центр на третьем этаже кулуаров ВР и разместить там места для работы СМИ

09.07.18 225
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Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады предлагает закрыть кулуары парламента для журналистов.

Об этом свидетельствует решение комитета от 9 июля 2018 года, опубликованное на сайте главного законодательного органа.

В частности, указанным решением предлагается внести изменения в положения, определяющие порядок доступа лиц к открытым пленарным заседаниям Рады и порядок оформления документов для их посещения.

В изменениях планируется определить, что первый и второй этажи кулуаров Верховной Рады в административном здании по ул. Грушевского, 5 будут предусмотрены для свободного доступа нардепов и открыты для других посетителей, в том числе представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам.

При этом предполагается создать пресс-центр на третьем этаже кулуаров Рады и разместить там места для работы журналистов.

Указано, что комитет решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата Совета - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки соответствующих предложений.

В решении комитет объясняет, что такая инициатива связана с инцидентом, произошедшим в мае 2018 года, когда один из фотографов обнародовал снимок, на котором одна из представительниц СМИ показывала неприличный жест в камеру, после чего ее и подругу обвинили в неуважении к Раде и лишили аккредитации.

Напомним, немецкие репортеры требуют увеличить им зарплату.

 

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