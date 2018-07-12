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Главная » Страна » Народные депутаты не стали рассматривать вопрос обновления ЦИК

Народные депутаты не стали рассматривать вопрос обновления ЦИК

Народные депутаты не стали рассматривать вопрос обновления ЦИК
Андрей Парубий / Фото: пресс-служба Верховной Рады

Парубий предложил депутатам продолжить консультации и закрыл вечернее пленарное заседание парламента

12.07.18 114
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Народные депутаты не стали рассматривать вопрос обновления ЦИК.

Об этом передает LIGA.net.

Это произошло, несмотря на предложение БПП убрать из списка одного из своих кандидатов -  Ольгу Лотюк, чтобы осталось 13 претендентов на 13 вакансий.

Лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак заявил, что в таком случае за ЦИК можно голосовать, но потребовать принять в первом чтении проект закона, на котором настаивают собственники машин на еврономерах.

Лидер фракции Олег Березюк отметил, что ЦИК нужно менять сегодня.

 

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент должен внести обновленный список кандидатов, а представитель Батьківщини Сергей Власенко отметил, что именно президент должен отозвать одну из кандидатур.

Спикер Андрей Парубий заявил, что за три дня до голосования аппарат Рады должен предупредить действующих членов ЦИК и кандидатов в члены ЦИК о том, что вопрос переизбрания будет рассматриваться в парламенте. "Любое нарушение процедуры даст основание подать в суд и отменить назначение новых членов ЦИК", - сказал он.

Парубий предложил депутатам продолжить консультации и закрыл вечернее пленарное заседание парламента.

Напомним, Фокус писал о том, почему новая ЦИК не спасет Порошенко. 

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