Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса

Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса

Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса
Фото: Михаил Палинчак / POOL / УНИАН

На двухдневном саммите стран-членов НАТО в Брюсселе альянс опять подтвердил реальность перспектив Украины на присоединение к блоку. Однако однозначной победой эту встречу назвать не получается

Максим Мухин - 12.07.18 1965
400

Еще до начала работы саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине не следует ждать присоединения к Программе усиленных возможностей НАТО. В среду вечером была опубликована декларация, в которой отмечаются евроатлантические устремления Украины, получившие поддержку на Бухарестском саммите 2008 года.

"Мы понимаем заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках Инициативы совместного партнерства. НАТО будет рассматривать это, учитывая решения, принятые на Уэльском и Варшавском саммитах. Мы будем продолжать работать с Украиной, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной", – говорится в тексте документа.

Участники саммита ценят вклад Украины в операции союзников, а также приветствуют деятельность Киева по обеспечению безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе и за его пределами. Отмечается, что сотрудничество повышает уровень совместимости вооруженных сил Украины с армиями альянса.

В декларации подчеркивается успех реформ, в частности, в борьбе с коррупцией, что окажет решающее значение для заложения основ процветающей и мирной Украины.

Полная солидарность

Позже стало известно, что отношениям НАТО с Украиной будет посвящено отдельное заявление, детали которого не потребуют согласования всех союзников. Напомним, министерство иностранных дел Венгрии блокирует принятие каких-либо решений, касающихся Киева. Причиной является желание венгерской стороны изменить закон Украины об образовании, в той части, которая касается языка преподавания.

В целом опубликованное 12 июля заявление повторяет пункты декларации, подписанной накануне. Если коротко, то альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Российскую Федерацию отменить незаконную аннексию Крыма и уйти с Донбасса. НАТО поддерживает реформы в Украине – на особом счету те, которые приближают украинскую армию к стандартам альянса. НАТО и Украина активизируют деятельность в рамках Платформы по противодействию гибридной войне.

"В декларации нашему вопросу выделен отдельный пункт, по-моему, самый большой по объему"

Осуждается строительство Крымского моста, милитаризация Азовского моря, нарушение прав человека на Донбассе и в Крыму, в том числе – крымских татар. Члены альянса призывают предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым, а также настаивают на освобождении украинских заключенных и заложников, удерживаемых на территории России, в Крыму и районах восточной Украины, контролируемых боевиками, поддерживаемыми РФ. Отдельным пунктом говорится о борьбе с коррупцией, необходимости принятия нового закона о выборах. Альянс приветствует появление в Украине закона о национальной безопасности и создание Высшего антикоррупционного суда.

Аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач утверждает, что присутствие украинской тематики в повестке дня саммита в Брюсселе является позитивным сигналом. Это в очередной раз указывает на то, что наша страна является партнером и входит в орбиту интересов НАТО.

"Саммит начался очень нервно после нападок президента США Дональда Трампа в адрес европейских лидеров стран-членов блока. Все было очень сумбурно, но в итоге завершилось заявлением, что НАТО стало сильнее. Подтверждение стремлений Украины для членства в Альянсе говорит о последовательности, более того, в декларации нашему вопросу выделен отдельный пункт, по-моему, самый большой по объему", — говорит он Фокусу.

Отметим,  Трамп критиковал лидеров стран-членов блока в вопросе обороны. Он призвал увеличить военные расходы до 4% ВВП.

Утраченные возможности

В то же время бывший заместитель военного представителя миссии Украины при НАТО (2004–2007 гг.) Александр Полищук считает, что упоминание украинского вопроса отдельным пунктом говорит, о том, что в блоке по-разному воспринимают успехи Украины и Грузии в вопросе вступления в Альянс.

"Мы говорим, что хотим в НАТО для безопасности, а грузинская сторона заявляет, что разделяет ценности альянса и готова их защищать"

"На саммите в Бухаресте оба государства были в одном пункте, где была выражена полная поддержка стремлению к структурным реформам. У Грузии оценивают необратимость проведенных реформ, демократические изменения в законодательстве и защите прав и свобод. Нам же выражают свою солидарность в противостоянии агрессии России. Отметьте, что в этой декларации, в отличие от предыдущих, Россию прямо не называют агрессором. Это может говорить о том, что в самом Альянсе есть противоречия. Также мы говорим, что хотим в НАТО для безопасности, а грузинская сторона заявляет, что разделяет ценности альянса и готова их защищать. Думаю, что результат саммита для Украины очень закономерный", — говорит он Фокусу.

По словам Полищука, анализ декларации брюссельского саммита указывает на то, что Украина не использует все инструменты для сотрудничества с Альянсом. Как пример он называет Платформу по противодействию гибридной войне, которую создали в 2014 году, но до сих пор ничего не делали. В результате в Финляндии 12 стран ЕС и НАТО открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам.

30 по 30

Если говорить о безопасности, то Российскую Федерацию в первый раз официально назвали главной угрозой НАТО и мировому порядку. В Альянсе называют ее ключевые преступления — аннексия Крыма, военная интервенция на Донбассе, незаконное размещение войск на территории Украины, Грузии и Молдовы, вмешательство в избирательные процессы стран НАТО, дискриминация крымских татар, применение пыток и перемещение украинских граждан в тюрьмы.

Отдельно говорится о распространении дезинформации и осуществлении кибератак. Исходя из данных угроз, в блоке утвердили новую инициативу о готовности к быстрому реагированию. Инициатива получила название "Четыре тридцатки".  НАТО планирует до 2020 года создать 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться при необходимости в течение 30 дней.

"Эта инициатива необходима, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта", - отметила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"30 дней это достаточное время. Более того, в НАТО говорят, и Трамп на саммите в очередной раз напомнил, что каждая страна-член должна сама себя защитить в первую очередь"

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что озвученная инициатива НАТО является реальной для защиты территорий Альянса от возможного вторжения. Более того, даже в условиях современного ведения войны, срока в 30 дней вполне достаточно для проведения противодействия. Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник говорит, что это будут боеготовые соединения, а не кадрированные части, как это было в Советской армии. Кроме того, разведка стран-членов НАТО способна предупредить о назревающем кризисе задолго до его начала.

Александр Полищук напоминает, что в Альянсе есть силы срочного реагирования, которые противостоят противнику на первом этапе.

"30 дней это достаточное время. Более того, в НАТО говорят, что каждая страна-член должна сама себя защитить в первую очередь"

По словам Мельника, Украина может в перспективе принять участие в проекте "Четыре тридцатки", как партнер Альянса. Речь идет о предоставлении услуг мобильной логистики, перевозке грузов самолетами Ан-124 "Руслан".

"В НАТО постоянно говорят о необходимости мобильности, возможности быстро перебрасывать грузы и технику. Я думаю, что для нас это может быть перспективное направление, но для этого нужно работать", — говорит он изданию.

Неофициальный Трамп

В четверг ряд информационных агентств распространили информацию, со ссылкой на свои источники, о встрече президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа. По их данным, президенты обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере. На официальном сайте Порошенко, а также в его Twitter подтверждения встречи нет.

Позже Порошенко заявил, что не ждет немедленных результатов от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина 16 июля в Хельсинки.

"Я не люблю делать какие-либо прогнозы, но попробую. Обычно я очень оптимистичный человек, но, к сожалению, приятных сюрпризов из Хельсинки не будет… Это будет просто встреча и начало дискуссии. Начало дискуссии не приведет к немедленным результатам. Чего мы ожидаем? Первое – это мир, конец оккупации и выполнение пакета безопасности Минских соглашений", – сказал президент в ходе дискуссионной панели Грузия-Украина в рамках саммита НАТО.

Несмотря на стремления Украины интегрироваться в НАТО, до сих пор Киев не подал официальной заявки, способной запустить процесс присоединения к альянсу. В 2008 году президент Виктор Ющенко, председатель Верховной Рады Арсений Яценюк и премьер-министр Юлия Тимошенко подписали официальное заявление о возможности присоединения Украины к Плану действий по членству. На проходившем в Бухаресте саммите НАТО Украина получила отказ в предоставлении ПДЧ, хотя на словах была выражена полная поддержка стремлению украинцев к структурным реформам. В 2009 году была подписана Декларация о дополнении Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора.

Декларация формализовала ведущую роль комиссии Украина — НАТО в процессе углубления реформ, которые будут реализовываться в рамках выполнения Годичной национальной программы.

Еще одной преградой Украины перед вступлением в Альянс являются боевые действия на Донбассе. Согласно правилам НАТО, государства, на территории которых идет вооруженный конфликт, не могут вступать в блок.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Вашингтон полностью поддерживает НАТО, - глава ПентагонаНАТО призывает РФ освободить украинских политзаключенныхТрамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5129
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59427
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7531
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 10715
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11705
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 16130
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 5315
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20969
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4481
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10334
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 22601 / 23375
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 15924 / 18425
  3. Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ 3446 / 3957
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 3433 / 13067
  5. Киевское метро может закрыться 2896 / 3309
  6. Врач Майкла Джексона заявил о "химической кастрации" поп-короля в 12-летнем возрасте 2027 / 4081
  7. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 1925 / 2419
  8. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1722 / 2104
  9. В Минэкономики сделали неутешительные прогнозы о курсе доллара до 2021 года 1708 / 1934
  10. Польша не намерена уступать Украине в вопросах исторической памяти 1671 / 1908
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 56 / 23375
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 28 / 18425
  3. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 15 / 2419
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13 / 2104
  5. Украинская церковь является матерью московской, - Синод Вселенского патриархата 8 / 584
  6. С позиции рабочей силы. Какое место занимают украинцы на рынке труда Польши 7 / 2538
  7. Телеканал Интер заплатит 4 млн грн за концерт на 9 мая 7 / 878
  8. Разминирование замедленного действия. Кто займется очищением Донбасса от взрывоопасных предметов 5 / 1107
  9. Телеканал "Интер" обжалует штраф за концерт на 9 мая 5 / 317
  10. В Минобразования напомнили, как правильно подавать документы для поступления в вузы 4 / 1807
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.