Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса

На двухдневном саммите стран-членов НАТО в Брюсселе альянс опять подтвердил реальность перспектив Украины на присоединение к блоку. Однако однозначной победой эту встречу назвать не получается

Еще до начала работы саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине не следует ждать присоединения к Программе усиленных возможностей НАТО. В среду вечером была опубликована декларация, в которой отмечаются евроатлантические устремления Украины, получившие поддержку на Бухарестском саммите 2008 года.

"Мы понимаем заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках Инициативы совместного партнерства. НАТО будет рассматривать это, учитывая решения, принятые на Уэльском и Варшавском саммитах. Мы будем продолжать работать с Украиной, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной", – говорится в тексте документа.

Участники саммита ценят вклад Украины в операции союзников, а также приветствуют деятельность Киева по обеспечению безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе и за его пределами. Отмечается, что сотрудничество повышает уровень совместимости вооруженных сил Украины с армиями альянса.

В декларации подчеркивается успех реформ, в частности, в борьбе с коррупцией, что окажет решающее значение для заложения основ процветающей и мирной Украины.

Полная солидарность

Позже стало известно, что отношениям НАТО с Украиной будет посвящено отдельное заявление, детали которого не потребуют согласования всех союзников. Напомним, министерство иностранных дел Венгрии блокирует принятие каких-либо решений, касающихся Киева. Причиной является желание венгерской стороны изменить закон Украины об образовании, в той части, которая касается языка преподавания.

В целом опубликованное 12 июля заявление повторяет пункты декларации, подписанной накануне. Если коротко, то альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Российскую Федерацию отменить незаконную аннексию Крыма и уйти с Донбасса. НАТО поддерживает реформы в Украине – на особом счету те, которые приближают украинскую армию к стандартам альянса. НАТО и Украина активизируют деятельность в рамках Платформы по противодействию гибридной войне.

"В декларации нашему вопросу выделен отдельный пункт, по-моему, самый большой по объему"

Осуждается строительство Крымского моста, милитаризация Азовского моря, нарушение прав человека на Донбассе и в Крыму, в том числе – крымских татар. Члены альянса призывают предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым, а также настаивают на освобождении украинских заключенных и заложников, удерживаемых на территории России, в Крыму и районах восточной Украины, контролируемых боевиками, поддерживаемыми РФ. Отдельным пунктом говорится о борьбе с коррупцией, необходимости принятия нового закона о выборах. Альянс приветствует появление в Украине закона о национальной безопасности и создание Высшего антикоррупционного суда.

Аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач утверждает, что присутствие украинской тематики в повестке дня саммита в Брюсселе является позитивным сигналом. Это в очередной раз указывает на то, что наша страна является партнером и входит в орбиту интересов НАТО.

"Саммит начался очень нервно после нападок президента США Дональда Трампа в адрес европейских лидеров стран-членов блока. Все было очень сумбурно, но в итоге завершилось заявлением, что НАТО стало сильнее. Подтверждение стремлений Украины для членства в Альянсе говорит о последовательности, более того, в декларации нашему вопросу выделен отдельный пункт, по-моему, самый большой по объему", — говорит он Фокусу.

Отметим, Трамп критиковал лидеров стран-членов блока в вопросе обороны. Он призвал увеличить военные расходы до 4% ВВП.

Утраченные возможности

В то же время бывший заместитель военного представителя миссии Украины при НАТО (2004–2007 гг.) Александр Полищук считает, что упоминание украинского вопроса отдельным пунктом говорит, о том, что в блоке по-разному воспринимают успехи Украины и Грузии в вопросе вступления в Альянс.

"Мы говорим, что хотим в НАТО для безопасности, а грузинская сторона заявляет, что разделяет ценности альянса и готова их защищать"

"На саммите в Бухаресте оба государства были в одном пункте, где была выражена полная поддержка стремлению к структурным реформам. У Грузии оценивают необратимость проведенных реформ, демократические изменения в законодательстве и защите прав и свобод. Нам же выражают свою солидарность в противостоянии агрессии России. Отметьте, что в этой декларации, в отличие от предыдущих, Россию прямо не называют агрессором. Это может говорить о том, что в самом Альянсе есть противоречия. Также мы говорим, что хотим в НАТО для безопасности, а грузинская сторона заявляет, что разделяет ценности альянса и готова их защищать. Думаю, что результат саммита для Украины очень закономерный", — говорит он Фокусу.

По словам Полищука, анализ декларации брюссельского саммита указывает на то, что Украина не использует все инструменты для сотрудничества с Альянсом. Как пример он называет Платформу по противодействию гибридной войне, которую создали в 2014 году, но до сих пор ничего не делали. В результате в Финляндии 12 стран ЕС и НАТО открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам.

30 по 30

Если говорить о безопасности, то Российскую Федерацию в первый раз официально назвали главной угрозой НАТО и мировому порядку. В Альянсе называют ее ключевые преступления — аннексия Крыма, военная интервенция на Донбассе, незаконное размещение войск на территории Украины, Грузии и Молдовы, вмешательство в избирательные процессы стран НАТО, дискриминация крымских татар, применение пыток и перемещение украинских граждан в тюрьмы.

Отдельно говорится о распространении дезинформации и осуществлении кибератак. Исходя из данных угроз, в блоке утвердили новую инициативу о готовности к быстрому реагированию. Инициатива получила название "Четыре тридцатки". НАТО планирует до 2020 года создать 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться при необходимости в течение 30 дней.

"Эта инициатива необходима, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта", - отметила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"30 дней это достаточное время. Более того, в НАТО говорят, и Трамп на саммите в очередной раз напомнил, что каждая страна-член должна сама себя защитить в первую очередь"

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что озвученная инициатива НАТО является реальной для защиты территорий Альянса от возможного вторжения. Более того, даже в условиях современного ведения войны, срока в 30 дней вполне достаточно для проведения противодействия. Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник говорит, что это будут боеготовые соединения, а не кадрированные части, как это было в Советской армии. Кроме того, разведка стран-членов НАТО способна предупредить о назревающем кризисе задолго до его начала.

Александр Полищук напоминает, что в Альянсе есть силы срочного реагирования, которые противостоят противнику на первом этапе.

"30 дней это достаточное время. Более того, в НАТО говорят, что каждая страна-член должна сама себя защитить в первую очередь"

По словам Мельника, Украина может в перспективе принять участие в проекте "Четыре тридцатки", как партнер Альянса. Речь идет о предоставлении услуг мобильной логистики, перевозке грузов самолетами Ан-124 "Руслан".

"В НАТО постоянно говорят о необходимости мобильности, возможности быстро перебрасывать грузы и технику. Я думаю, что для нас это может быть перспективное направление, но для этого нужно работать", — говорит он изданию.

Неофициальный Трамп

В четверг ряд информационных агентств распространили информацию, со ссылкой на свои источники, о встрече президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа. По их данным, президенты обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере. На официальном сайте Порошенко, а также в его Twitter подтверждения встречи нет.

Позже Порошенко заявил, что не ждет немедленных результатов от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина 16 июля в Хельсинки.

"Я не люблю делать какие-либо прогнозы, но попробую. Обычно я очень оптимистичный человек, но, к сожалению, приятных сюрпризов из Хельсинки не будет… Это будет просто встреча и начало дискуссии. Начало дискуссии не приведет к немедленным результатам. Чего мы ожидаем? Первое – это мир, конец оккупации и выполнение пакета безопасности Минских соглашений", – сказал президент в ходе дискуссионной панели Грузия-Украина в рамках саммита НАТО.

Несмотря на стремления Украины интегрироваться в НАТО, до сих пор Киев не подал официальной заявки, способной запустить процесс присоединения к альянсу. В 2008 году президент Виктор Ющенко, председатель Верховной Рады Арсений Яценюк и премьер-министр Юлия Тимошенко подписали официальное заявление о возможности присоединения Украины к Плану действий по членству. На проходившем в Бухаресте саммите НАТО Украина получила отказ в предоставлении ПДЧ, хотя на словах была выражена полная поддержка стремлению украинцев к структурным реформам. В 2009 году была подписана Декларация о дополнении Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора.

Декларация формализовала ведущую роль комиссии Украина — НАТО в процессе углубления реформ, которые будут реализовываться в рамках выполнения Годичной национальной программы.

Еще одной преградой Украины перед вступлением в Альянс являются боевые действия на Донбассе. Согласно правилам НАТО, государства, на территории которых идет вооруженный конфликт, не могут вступать в блок.