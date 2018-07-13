Они спрашивали, почему Рада не рассматривала закон о еврономерах

В четверг вечером, 12 июля, в центре Киева протестующие автовладельцы блокировали выходы из Верховной Рады.



В частности, в соцсетях было опубликовано видео, на котором протестующие "задержали" старшего сына президента Петра Порошенко Алексея, который является нардепом от БПП,



На записи видно, как протестующие увидели Порошенко-младшего и попытались перекрыть ему проход.

Внимание! В видеоролике присутствует ненормативная лексика





Также они спрашивали, почему Рада не рассматривала закон о еврономерах.



Отметим, сегодня, 13 июля, владельцы "евроблях" третий день подряд остаются в правительственном квартале в ожидании заседания ВР.



Как сообщает ТСН, протестующие заявляют, что если сегодня вопрос "евроблях" отложат на осень, то они прибегнут к радикальным действиям.

Напомним, 11 июля владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вышли на бессрочную акцию протеста.

Они требуют отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможивание машин.