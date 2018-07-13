Данилко: Слухи о завершении карьеры Верки Сердючки преувеличены

Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме

Артист Андрея Данилко опроверг заявления о планах отказаться от сценического образа Верки Сердючки. Об этом он сообщил в Instagram.

"Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО преувеличены", - написал артист.

Сообщается, что артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме.

Ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Данилко анонсировал прощальные гастроли в сценическом образе Верки Сердючки.