20 украинцев каждый день пересаживаются на электрокары

В Украине за первое полугодие 2018 года купили 3,5 тыс. электромобилей.

Об этом сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По информации министерства, за первое полугодие украинцы приобрели 3 596 электромобилей в то время, как всего за прошлый год было куплено 2 532 электрокаров.

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В министерстве подсчитали, что в среднем в стране 20 человек ежедневно пересаживаются на электрокары. По сравнению с первым полугодием прошлого года, спрос на электромобили вырос в полтора раза.

Напомним, водители электромобилей смогут бесплатно парковаться на платных городских парковках в Варшаве и других крупных городах Польши в течение этого года.