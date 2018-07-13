Поездами в ЕС из Украины ездят на 68% больше пассажиров, чем возвращаются

Из 187 тысяч украинцев, выехавших в Европу поездами, назад тем же транспортом вернулись только 111 тысяч. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

За первое полугодие этого года предприятие перевезло почти 187 тыс. пассажиров в страны ЕС, в обратном направлении - 111 тыс. человек. Это более чем в два раза превышает соответствующие показатели прошлого года. Тогда за первое полугодие в страны ЕС было приобретено почти 81 тыс. билетов, в обратном направлении - 47 тыс. билетов.

"Поезда в Варшаву и Перемышля загружены практически на 90%", - сообщил в Facebook и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Самым популярным направлением остается Киев - Перемышль. В направлении Польши поезд № 715 курсирует загруженным на 92%, а поезд № 705 - на 57%. Всего за 6 месяцев этого года Укрзализныця перевезла почти 132000 пассажиров в Перемышль против 58 тыс. пассажиров - показателя 6 месяцев прошлого года.

Большим спросом пользуется поезд № 67 Киев - Варшава, которым воспользовалось почти 13 тыс. пассажиров, а поезд в среднем заполнен на 82%.

Напомним, что на днях Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда сообщением поезд Мукачево - Будапешт.