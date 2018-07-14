Народный депутат была возмущена решением суда, заявив, что суд не позволил адвокатам проводить ее защиту.

Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 13 июля, продлил на 2 месяца срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, сообщает Интерфакс-Украина.

Рассмотрение данного вопроса растянулось на четыре дня. На заседании суд сначала назначил Савченко бесплатного государственного защитника. Но потом в суде появился сначала один частный адвокат подозреваемой, а затем еще несколько защитников.

После рассмотрения нескольких ходатайств об отводах и заслушав позиции сторон, судья Владимир Бугиль вынес решение о продлении срока ареста Савченко. Оглашение решение сопровождалось криками ее сторонников.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Савченко была возмущена решением суда, заявив, что суд не позволил адвокатам проводить ее защиту.

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"Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде", – заявила Савченко.

Текст заявления о начале ее голодовки опубликован на странице Facebook.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

После вынесения решения народный депутат сказала, что не хочет покидать здание суда, пока не получит текст решения, а также вызвала полицию, чтобы заявить о совершении, по ее мнению, преступления.



Она также указала, что отказывается от любых осмотров врачами СИЗО СБУ и пенитенциарной службы.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.