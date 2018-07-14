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Гройсман: Усиление борьбы с контрабандой ежедневно приносит дополнительно 70-80 млн грн

Гройсман: Усиление борьбы с контрабандой ежедневно приносит дополнительно 70-80 млн грн
Владимир Гройсман / Фото: Пресс-служба Кабмина

Премьер пожаловался на безумное сопротивление действиям правительства

14.07.18 43
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Введеные правительством меры по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на границе увеличили ежедневные поступления платежей на 70-80 млн грн, что в итоге даст дополнительные 2-2,4 млрд грн в месяц. Об этом в эфире ТРК "Украина" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Я вам приведу пример того, насколько мы уже сейчас имеем повышение поступлений в государственный бюджет. 70-80 миллионов плюс ежедневно - это 2-2,4 млрд в месяц. Мы понимаем, что эффективность будет только повышаться. Я вам приведу просто пример. До того, как мы начали новые меры борьбы с контрабандой вводить, платеж, например, по одному и тому же товару - это игрушки. Растаможка происходила по цене 4800 долларов за контейнер. Сегодня тот же контейнер, те же игрушки - 8700. Представляете разницу? 4800 и 8700 в долларах - это колоссальные ресурсы, которые шли мимо бюджета. Следующее. Например, ткани завозят в Украину. До наших мероприятий, которые прекращают разнообразное внедрение схем - 12500 долларов контейнер, тот же самый контейнер растаможивается уже за 21340 долларов. И таких примеров я могу привести массу", - заявил премьер.

По его словам, ключевым методом борьбы с контрабандой стало усиление ответственности самих таможенников, а также предоставление силам и структурам Министерства внутренних дел права проводить аналитическую работу и работать с базами данных.

"Мы усилили ответственность самих таможенных органов, дали возможность правоохранительным структурам МВД делать аналитику, работать с базами данных для того, чтобы, знаете, когда все более прозрачно, когда все различные службы имеют возможность работать с этими данными, тогда они начинают охоту друг за другом и тогда может быть соответствующий результат", - подчеркнул премьер.

При этом, по его словам,  действиям правительства оказывается безумное сопротивление.

"Я уже чувствую, что эти схемы рожали десятки миллиардов теневых денег. Вы представляете, что на нас сейчас набросят, чтобы нас остановить, отвлечь наше внимание, не дать нам внедрять те мероприятия, которые мы запланировали и уже реализуем. Борьба продолжается. Борьба очень сложная, непростая", - сказал Гройсман.

Напомним, 20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

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