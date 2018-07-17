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Кулуарный прогресс. Почему украинцы не видят результатов судебной реформы
Фото: Getty Images

Кулуарный прогресс. Почему украинцы не видят результатов судебной реформы

Фокус разбирался, почему еврочиновники не устают повторять, что их впечатляют промежуточные результаты судебной реформы, в то время как проверку на соответствие занимаемой должности проходят около 96% судей, а доверие общества к судам не растет

Ольга Чёрная - 17.07.18 276
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"Ты прекрасно выглядишь!" — нередко говорят тяжело больному человеку, пытаясь скрыть плачевность его состояния. Когда международные партнёры Украины излишне комплиментарно оценивают результаты проводимых в нашей стране реформ, их искренность, похоже, такого же порядка.

А судьи кто?

На днях специальный представитель генерального секретаря Совета Европы Режи Брийя заявил о том, что его "очень впечатляет" работа Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). В комментарии по поводу промежуточных результатов судебной реформы еврочиновник назвал процедуры, которых придерживается ВККС, высокопрофессиональными и отвечающими принципам Евросоюза.

Нужно отметить, что квалификационное оценивание судей — одна из ключевых составляющих судебной реформы. По степени важности эта процедура не уступает формированию Верховного суда или созданию Высшего антикоррупционного суда. Поскольку от неё напрямую зависит, кто в итоге будет выносить приговоры — честные и независимые служители Фемиды или взяточники, принимающие заказные решения и пренебрегающие справедливостью.

В июне ВККС начала проводить собеседования с судьями. Почти 5,5 тыс. носителей мантии должны будут пройти проверку на соответствие критериям компетентности, добропорядочности и профессиональной этики. Однако принципы, по которым происходит оценивание, и его первые результаты вызвали серьёзную обеспокоенность общественных активистов. 

Проанализировав результаты оценивания первой тысячи судей, в Общественном совете добропорядочности (который по закону является инструментом участия общественности в процессе отбора судей) пришли к интересному выводу. У ВККС не возникло претензий к 96% судей, с которыми комиссия провела собеседование. "Но если почти 100% украинских судей достойны занимаемых ими должностей, то к чему же тогда вообще было затевать процесс очищения судебной власти от некомпетентных и нечестных вершителей правосудия?" — задаётся вопросом координатор Общественного совета добропорядочности Галина Чижик. К тому же многочисленные замеры общественного мнения свидетельствуют о критически низком уровне доверия украинцев к судам. Выходит, либо в Украине неправильные граждане, которые отказываются доверять честным судам, говорит Галина Чижик, либо с процедурой проверки что-то не так.

Недоверчивые граждане

Почти половина жителей страны считают, что сегодняшняя ситуация в сфере судопроизводства по сравнению с "дореволюционным" периодом ухудшилась

Согласно социологическому исследованию, проведённому GfK Ukraine совместно с социологической группой Q&Q Research в июне этого года, лишь 2% украинских граждан считают, что их право на справедливый суд реализовано полностью. А 61% украинцев убеждены, что добиться справедливого суда в Украине практически невозможно.

Неутешительны и результаты опроса общественного мнения относительно успехов судебной реформы. 46% граждан считают, что ситуация в сфере судопроизводства, по сравнению с той, что была до 2014 года, ухудшилась. Только 25% участников социсследования признали улучшение состояния судебной системы.

Довольно низким оказался уровень доверия граждан и к вновь сформированным Верховному и Конституционному судам. По данным опроса, им доверяют 25% украинцев. "Парадоксально, что старым, нереформированным местным судам не доверяют 56% опрошенных и почти столько же не доверяют реформированному Верховному суду", — отмечает старший менеджер отдела социально-политических исследований GfK Ukraine Татьяна Костюченко. Вероятно, это объясняется недостаточной информированностью украинцев о создании нового Верховного суда при участии Общественного совета добропорядочности. Уровень осведомлённости о судебной реформе является самым низким среди всех реформ, которые были включены в исследование.

Информационный вакуум

Изначально декларировалось, что судебная реформа в Украине базируется на двух ключевых принципах: прозрачности и участии в ней общественности. Однако лишь 19% украинцев, утверждают социологи, признают, что информированы о происходящем в ходе судебной реформы. 38% граждан "кое-что знают, но хотели бы знать больше". И 41% опрошенных заявили, что ничего не слышали о реформе. "В обществе был запрос на судебную реформу, но сегодня люди практически не знают об изменениях, которые происходят", — говорит директор социологической группы Q&Q Research Юлия Слесаренко. Это, по её мнению, свидетельствует о том, что реформа проходит кулуарно, без достаточного информирования населения.

Результаты исследования указывают на то, что власть должна учесть мнение людей и проанализировать, на каком этапе реформы произошёл сбой, в результате которого общество отстранили от диалога по одной из важнейших системных реформ, считают социологи.

О закрытости процессов, происходящих сегодня в судебной системе, говорят и эксперты в области права. "Я долго искала статистику об укомплектованности судов общей юрисдикции. Есть только общая статистика о том, что судейский корпус сократился на 9%. Но попробуйте найти обобщённые данные, таблицы о том, как укомплектованы суды Украины! Этого нигде нет — ни в судебной администрации, ни в Высшем совете правосудия, ни в Совете судей Украины", — рассказывает Марина Ставнийчук, представлявшая Украину в Венецианской комиссии в 2007–2013 годах.

В независимость судов от власти верят менее трети украинцев

Кроме того, европейские структуры, как сообщалось, выделили на судебную реформу в Украине немалые ресурсы. Каким образом они распределяются? На что идут? Как обеспечивается выполнение "Стратегии развития судебной системы"? Кто контролирует использование этих средств? В этой сфере нулевая прозрачность.

Верю не верю!

Кстати, именно вовлечённость европейцев в реформирование судебной системы Украины, по мнению Ставнийчук, мешает им объективно оценить её результаты. Идеологически европейские структуры, начиная с Совета Европы и заканчивая Венецианской комиссией, разделяют ответственность за всё, что происходит в этом направлении. Они же разрабатывали стратегию, оценивали законы, входили в наблюдательные советы и прочее, прочее. "Однако рано или поздно то, как делалась эта реформа, как проводились соответствующие конкурсы, аттестации, как принимались законы, разрабатывались изменения к Конституции, станет предметом критической оценки. И в Украине, и за её пределами", — прогнозирует она.

Украину может постичь участь соседней Польши, против которой ЕС открыл санкционную процедуру в связи с противоречивыми изменениями, внесёнными в закон о Верховном суде страны. Согласно этим изменениям судьи польского ВС, достигшие 65 лет, но желающие продлить свой мандат, должны обратиться по этому поводу к президенту. При этом не установлены критерии, по которым глава государства принимает решение, и не предусмотрена возможность его судебного обжалования. По мнению Еврокомиссии, это "подрывает принцип независимости судебной власти в Польше". В случае если поправки к закону не будут изменены, Варшаве грозит лишение права голоса в Совете ЕС.

Что же касается Украины, то пока об угрозе зависимости судов от исполнительной власти преду­преждают общественные активисты и что-то по этому поводу подозревают граждане. Согласно соц­исследованиям, в независимость судов от власти верят менее трети украинцев. Несмотря на пиар, сопровождающий судебную реформу, отечественные суды по-прежнему возглавляют список госучреждений с наименьшим уровнем доверия. А граждане так и не поверили в то, что справедливость не продаётся. О каком же успехе может идти речь, если тот же Режи Брийя ровно год назад подчёркивал крайнюю важность доверия украинского народа к новой судебной системе как независимой, эффективной и некоррумпированной?

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