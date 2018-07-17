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Главная » Страна » Харьковские блогеры пробрались на танковую базу ВСУ

Харьковские блогеры пробрались на танковую базу ВСУ

Харьковские блогеры пробрались на танковую базу ВСУ
Фото с сайта Корреспондент

Нашли и бункер с запасами военного оборудования

17.07.18 476
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Местные блогеры смогли проникнуть на территорию танкового склада ВСУ в Харькове, на котором находятся сотни списанных и десятки новый танков.

Об этом сообщает ZN.UA.

Соответствующее видео они разместили на своем аккаунте в YouTube.

На кадрах записи можно увидеть, что на объекте полностью отсутствует охрана, сторожевая вышла полуразрушена, а ворота между разными частями склада не заперты.

Более того, блогеры смогли посчитать количество боевой техники, указав цифру в три сотни танков. Кроме списанных и оставленных на хрнение боевых машин, они нашли еще 10 новых украинских танков Т-64БВ "Булат". Недалеко от них оказался и танковоз.

Кроме этого, блогеры проникли в бункер, продемонстрировав на камеру, какие запасы военного оборудования и снаряжения там хранятся.

В видео отмечается, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода. 

Напомним, в танковом турнире НАТО Украина заняла последнее место.

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