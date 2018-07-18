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Главная » Страна » Беларусь предоставила статус беженца экс-министру обороны Украины

Беларусь предоставила статус беженца экс-министру обороны Украины

Беларусь предоставила статус беженца экс-министру обороны Украины
Михаил Ежель / Фото: mil.gov.ua

Следствие обвиняет Ежеля в том, что он использовал свое служебное положение вопреки интересам службы

18.07.18 13851
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Беларусь предоставила статус беженца  экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю, обвиняемому в растрате 43 млн гривен государственных денег.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева, который 5 июля разрешил судить Ежеля заочно.

Следствие обвиняет Ежеля в том, что с 29 апреля 2011 года по 8 февраля 2012 года он, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, как должностное лицо использовал свое служебное положение вопреки интересам службы.

В результате выдачи им отдельных поручений в период с апреля 2011 до марта 2012 года была осуществлена оплата коммунальных услуг и энергоносителей, потребленных ЧП "Артек Союз", ООО "Укрпродакорд ОР", ООО "Ведущая продовольственная компания ВС", ООО "Оптукрпром-ВР" во время предоставления услуг по питанию личного состава Вооруженных сил Украины, за счет госбюджета без дальнейшей компенсации на общую сумму 42 тыс. 965 гривен, что нанесло материальный ущерб государству.

Сам Ежель свою вину при допросе не признал.

Прокурор отметил, что с апреля 2013 года по май 2015 года подсудимый занимал пост посла Украины в Беларуси, но после окончания каденции на родину не вернулся.

В то же время, согласно ряду писем, предоставленных органу досудебного расследования Министерством иностранных дел Украины, с 10 августа 2014 экс-министр и посол фактически находился на лечении в Главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных сил Республики Беларусь, в связи с чем прибыть в Украину для проведения с ним следственных действий не может.

"Однако следствием установлено, что Ежель, находясь на территории Республики Беларусь, активно принимал участие в официальных мероприятиях и проводил встречи с делегациями, прибывающими для участия в заседаниях рабочих групп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине", - сказано в решении суда.

Вышеизложенное вызывает сомнения относительно истинного состояния здоровья подозреваемого, а также может говорить о возможной симуляции им заболевания ради  уклонения от органов предварительного расследования. Кроме того, в соответствии с информацией Службы внешней разведки Украины экс-посол продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом.

Также Еежель своим письмом от 16 мая 2015 года сообщил Главной военной прокуратуре, что он в Украину не вернется в связи с угрозой его жизни и отсутствием гарантий безопасности его семье.

Кроме того, в апреле 2016 года подозреваемый письменно обратился к следователю Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры с ходатайством о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления, в котором сообщил свое место жительства (Беларусь, Минская область, село Ратомка, ул. Спортивная, д. 26 А, кв. 55).

По данным Главного управления военной контрразведки от 16 мая 2017 года, в Беларуси Ежелю предоставлен статус беженца, он проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру.

Украинскими силовиками он объявлен в розыск.

Суд согласился с доводами прокуратуры и решил начать в заочном порядке судебный процесс против Ежеля.

Напомним, Михаил Ежель занимал пост министра обороны Украины в период с 11 марта 2010 года по 8 февраля 2012 года.

В августе 2014 года Генеральная прокуратура Украины открыла против Михаила Ежеля более 50 уголовных дел за активное участие в уничтожении тылового обеспечения украинской армии.

В марте 2016 года Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры составила сообщение о подозрении Ежелю за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

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