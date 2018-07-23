Дело чести. Почему забуксовало создание Министерства ветеранов

"Самые достойные украинские воины, украинские ветераны должны почувствовать настоящее отношение к ним со стороны украинского народа и украинского государства", — заявил прошлым летом президент Пётр Порошенко, призывая парламент и правительство создать министерство по делам ветеранов. Бывшие участники АТО давно чувствуют к себе "настоящее отношение" со стороны государства, но его характер не совсем тот, который подразумевал президент.
"Наиболее распространённая проблема для ветеранов сейчас — это распорошенность учреждений и госорганов, в которые им приходится обращаться для получения той или иной льготы. За последнее время ситуация улучшилась, но всё равно неприемлема. Самые чувствительные проблемы — это земля, проезд и медицинские услуги", — рассказывает Фокусу ветеран АТО Роман Кулик. По задумке инициаторов, создание отдельного министерства как раз должно решить этот вопрос, объединив функции по администрированию социальной защиты всех участников боевых действий в одном ведомстве.
Не в приоритете
В работе с ветеранами сейчас задействованы в общей сложности более 20 органов исполнительной власти, что, естественно, создаёт настоящий бюрократический хаос. Главным из этих органов является госслужба по делам ветеранов и участников АТО, которая подчиняется Министерству социальной политики. К деятельности и службы, и министерства у атошников, а также помогающих им активистов накопилось много замечаний. По мнению Романа Кулика, работа государства с ветеранами либо отсутствует, либо хаотична и несистемна, в зависимости от сферы, которую она охватывает. "Минсоцполитики занимается многими категориями граждан, нуждающихся в помощи, в частности, пенсионерами, и ветераны для них не в приоритете. А в апреле там ещё и ликвидировали профильный департамент. Сама же госслужба за четыре года существования себя активно не проявила, поэтому, пожалуй, правильно будет создать новый орган, который отстаивал бы интересы ветеранов на уровне министерства", — говорит Фокусу Леся Василенко, глава общественной организации "Юридическая сотня", на базе которой был сформирован проектный офис по запуску министерства ветеранов (Минвет).
В работе с ветеранами сейчас задействовано более 20 государственных органов, что, естественно, создаёт настоящий бюрократический хаос
В начале этого года госслужба ветеранов оказалась в центре громкого скандала, после того как конкурс на должность её главы выиграл бывший участник АТО Валентин Манько. Другие атошники, волонтёры и прочие неравнодушные граждане стали говорить, что конкурс проходил непрозрачно, а сам Манько — в высшей степени сомнительная личность. По их словам, кроме того, что он был депутатом от Партии регионов, во время боевых действий на Донбассе Манько "занимался откровенным бандитизмом" и даже фигурировал в уголовном деле по статье "разбой". После находился в бегах за границей, потом был замешан в разборках вокруг экс-замглавы Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана.
Под давлением общественности Кабмин не утвердил результаты конкурса, и госслужба до сих пор остаётся без руководителя. Очевидно, проводить новый конкурс на эту должность смысла нет, ведь сейчас на повестке дня уже запуск целого "ветеранского" министерства.
27 февраля Верховная Рада проголосовала за обращение к Кабмину с требованием в месячный срок создать новый орган, но этого до сих пор не сделано. Тем временем проектный офис в конце июня утвердил проект концепции нового министерства, на основе которого Минсоцполитики должно разработать соответствующее положение и подать его на рассмотрение правительства.
Кто называется ветераном
"Перед министерством стоят три главные задачи. Первая — полноценное медицинское обеспечение ветеранов и их психологическая реабилитация. Вторая — социальная поддержка, помощь с трудоустройством, обучение, выплата льгот и пенсий. Третья — формирование позитивного образа защитников Украины, чествование памяти погибших", — рассказывает Фокусу ветеран АТО и координатор проектного офиса по созданию Минвета Виталий Кузьменко. В предложенной концепции эти функции расписаны очень подробно: от выплаты единоразовой денежной помощи семье погибшего военного до обеспечения психического здоровья ветеранов и членов их семей, от реализации права ветеранов на своё жильё до информационно-просветительской работы в украинском обществе.
Один из проектов, который должен на практике серьёзно облегчить жизнь ветеранам, — создание системы "е-ветеран". Каждый зарегистрировавшийся в ней сможет в онлайн-режиме получать электронные услуги или консультации, без необходимости обивать пороги чиновничьих кабинетов с пачками документов. Сейчас идёт разработка этого проекта, но, скорее всего, его запустят только после создания самого министерства.
Кроме того, с помощью "е-ветеран" рассчитывают сформировать наконец-то единый реестр ветеранов и навести порядок со статусом участника боевых действий. Сейчас чёткого определения понятия "ветеран" в законодательстве нет вообще. Однако сам статус присутствует одновременно во многих нормативных актах в отношении самых разных категорий граждан. Несмотря на то, что в контексте создания Минвета речь обычно идёт о ветеранах нынешней украинско-российской войны, в действительности атошники составляют меньшинство среди всех, кто пользуется статусом ветерана.
Кое-кто предполагает, что, создавая Минвет, власть рассчитывает каким-то образом "приручить" буйную атошную публику. Но люди, знакомые с ветеранской средой, утверждают, что это невозможно
Из примерно полутора миллионов ветеранов, зарегистрированных в Украине, с АТО связаны немногим более трёхсот тысяч. Остальные — ветераны воинской службы и силовых структур (по выслуге лет), афганцы и другие "воины-интернационалисты" советских времён, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, члены семей погибших ветеранов войны, а также "участники войны". Последняя категория насчитывает более полумиллиона граждан, из них лишь более тысячи — в связи с АТО. Согласно Закону "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", к числу таковых принадлежат, в частности, те, кто во время Второй мировой трудился в тылу на предприятиях и в колхозах, помогал Красной армии или партизанам, просто учился в военных училищах, был "сыном полка" и т. д.
Объединять их и участников боевых действий на Донбассе в одну группу как минимум странно. Но это особенность упомянутого выше закона, принятого ещё в 1993 году и безнадёжно отставшего от реалий украинской жизни. Архаичность чувствуется даже в лексике: в одном из пунктов говорится о тех, кто сражался с "империалистической Японией". Принятие принципиально нового закона о ветеранах сотрудники проектного офиса также считают одной из своих ключевых задач. Пока что они хотят чётко разграничить разные категории ветеранов. "Понятно, что у ветеранов Второй мировой — одни потребности, а у ветеранов АТО — другие. Для первых важнее всего уход и медобслуживание, для вторых — ресоциализация, трудоустройство и т. д.", — говорит Кузьменко.
Вполне логично, что занять должности в новом госоргане должны в первую очередь сами ветераны. Планируется, что они будут составлять не менее 30% штата. Сейчас проходит первая волна курсов, на которых потенциальных госслужащих обучают правоведению, основам госуправления и прочим нужным навыкам.
Дела бюджетные
В том, что Минвет справится с заявленной амбициозной миссией — служить "центром единой политики государства в отношении ветеранов и членов их семей", — есть обоснованные сомнения. Ведь не так давно, в 2016 году, было создано другое министерство — по делам оккупированных территорий (МинТОТ). На него возлагалась аналогичная миссия — "стать центром государственной политики", но уже в отношении оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц. В итоге, как рассказали Фокусу активисты и волонтёры, работающие в этой сфере, с заданием МинТОТ не справился то ли в силу недостатка полномочий, то ли из-за скудного финансирования, то ли из-за ошибок руководства.
Примечательно, что создание МинТОТ активнее всего лоббировал глава Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий и АТО, людей с инвалидностью Александр Третьяков. Это влиятельный бизнесмен и депутат из Блока Петра Порошенко, давний товарищ нынешнего генпрокурора Юрия Луценко. Сейчас он же продвигает идею создания Минвета и даже угрожал выйти из фракции, если парламент её не поддержит. В кулуарах говорят, что таким образом Третьяков пытается централизовать и поставить под контроль денежные потоки, выделяемые на ветеранов. Сам депутат всё категорически отрицает. "Создание этого министерства — дело чести для всех, кому небезразлично украинское государство и его союзники", — написал он недавно на своей странице в Facebook, привычно угрожая выходом из коалиции, если "процесс создания министерства будет саботироваться и дальше".
Размер бюджета будущего ведомства — величина неизвестная. Внушительные цифры, гуляющие по парламентским кулуарам в связи с этим, представляются явно завышенными. По словам Леси Василенко, бюджет Минвета если и будет превышать бюджет нынешней госслужбы ветеранов, то процентов на тридцать. А в 2018 году на этот орган выделили довольно скромные 157,6 млн грн. В прошлом году разгорелся острый скандал из-за 20 млн грн, которые государство собиралось раздать различным ветеранским организациям. Как выяснили волонтёры и активисты-атошники, львиная доля этой суммы ежегодно уходила весьма сомнительным структурам, не имеющим никакого отношения к войне на Донбассе, вроде Ассоциации ветеранов-подводников. Их руководители были многократно замечены в антиукраинских заявлениях, за бюджетные деньги проводили мероприятия а-ля "Бессмертный полк" и ездили при этом на люксовых авто. В ходе дебатов неоднократно доходило до драк. Сейчас в проектном офисе обещают, что деньги будут распределять по-другому: они будут идти на помощь конкретным ветеранам, а не на непонятную "уставную деятельность". А все расходы министерства можно будет проконтролировать чуть ли не в режиме реального времени, для чего разрабатываются соответствующие технологии.
Можно предположить, что для власти создание Минвета имеет ещё одну цель — каким-то образом "приручить" буйную атошную публику. Да и полтора миллиона граждан, которыми будет заниматься министерство, — серьёзный электоральный ресурс перед надвигающимися выборами. Впрочем, в проектном офисе эти подозрения опровергают. "Если бы ветеранами захотели манипулировать, это можно было бы сделать и без создания министерства. К тому же ветеранская среда очень разнородная. Поэтому мне было бы интересно посмотреть на попытки их использовать в чьих-либо целях", — говорит Виталий Кузьменко.
В заложниках у политиков
Процесс создания Минвета уверенно забуксовал. Разблокировать его в силах премьер-министр Владимир Гройсман. Он должен внести на рассмотрение Рады кандидатуру министра, после чего будет объявлен конкурс на должность госсекретаря ведомства, а затем сформировано штатное расписание и запущен отбор кадров. Естественно, до конца 2018 года, как планировалось изначально, все эти этапы пройти не удастся. Тем более с осени уже начнётся избирательная кампания и проводить через сессионный зал ВР любые кадровые решения станет сложнее, чем обычно.
Похоже, красивые и правильные слова о том, что государство должно повернуться лицом к проблемам ветеранов, в ближайшее время так и не будут воплощены в конкретных действиях
Пока что в качестве потенциального руководителя Минвета фигурирует одна кандидатура, и это не ветеран-атошник, как можно было бы предположить. В июне фракция БПП выдвинула на пост главы министерства депутата Ирину Фриз. Она много лет работала пресс-секретарём Петра Порошенко, но военная тематика для неё не совсем чужая. В этом созыве парламента Фриз работает в комитете по нацбезопасности и обороне, была инициатором и лоббистом закона о создании Сил специальных операций (ССО), возглавляет украинскую делегацию в Парламентской ассамблее НАТО, часто ездит на Донбасс.
Впрочем, когда речь идёт о такой должности, как член правительства, профессиональные и личные качества кандидатов обычно отходят на второй план. Фриз — доверенное лицо Порошенко, с которым у Гройсмана, мягко говоря, напряжённые отношения. Следовательно, и усиливать позиции главы государства в своём правительстве у него нет резона. В принципе, Гройсман может внести кандидатуру Фриз на рассмотрение парламента, только 226 голосов за её кандидатуру вряд ли наберётся. Голосование может саботировать, к примеру, фракция "Народного фронта", с которой тесно сблизился премьер и которая в последнее время открыто конфликтует с БПП. Потому, скорее всего, создание Минвета затянется на длительное время, возможно, даже до 2020 года, когда политическая карта страны существенно поменяется.
"Рано или поздно министерство по делам ветеранов в Украине всё равно будет создано", — заявила в интервью Фокусу Ирина Фриз. Другое дело, что промедление с его созданием, убеждена народный депутат, играет против государства. Из-за банальной кулуарщины оно теряет авторитет в глазах людей, проявивших готовность отдать жизнь и здоровье ради целостности и независимости страны. Кроме того, важно понимать, что министерство могло бы обеспечить устойчивое развитие проектов, на которые выделяются донорские деньги. "Западные союзники готовы и хотят нам помогать, но они пока не видят, кому именно, какому органу предоставлять эту помощь", — резюмирует Леся Василенко. Похоже, красивые и правильные слова властей предержащих о том, что государство должно повернуться лицом к проблемам ветеранов, в ближайшее время так и не будут воплощены в конкретных действиях.