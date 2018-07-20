СБУ проверит Днепразот из-за ситуации с хлором

Проверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента

Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора – основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 20 июля в Facebook.

Это создало предпосылки к нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасности для здоровья людей.

"С 15 июня 2018 года администрацией ПАО "ДнепрАзот" в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузки жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживания питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий", – сказано в сообщении.

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В то же время Службой проверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.

По результатам проверки следователи СБУ примут решение о квалификации действий сотрудников "ДнепрАзот", "причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации", согласно Уголовному кодексу Украины.

Напомним, Украина начала импортировать жидкий хлор из Румынии.