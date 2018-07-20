Нацполиция раскрыла за полгода почти 101 000 преступлений, в том числе 36 000 - тяжких и особо тяжких. Об этом идет речь в отчете, представленном замглавы Нацполиции Вячеславом Аброськиным, передает пресс-служба ведомства.

"В этом году раскрыто почти 101 000 преступлений, в том числе 36 000 - тяжких и особо тяжких. По отдельным направлениям нам удалось достичь лучших результатов за последние пять лет", - сообщил Вячеслав Аброськин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД озвучили страшную статистику смертности на дорогах с начала года

По словам начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Тихонова, зафиксирован спад в совершении разбойных нападений и грабежей - 1000 и 6500 зарегистрированных таких преступлений соответственно в этом году. При этом, в 2016 году было зарегистрировано соответственно 2000 и 13 000 таких уголовных правонарушений.

Источник: npu.gov.ua

По словам Тихонова, в 2018 году раскрыто 855 разбоев и 3,3 тысячи грабежей, 703 умышленных убийства из 774 зарегистрированных в этом году. Также раскрыто более 51 000 краж и 1,2 тысячи угонов транспортных средств.

Кроме того, было раскрыто 4,3 тысячи уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Из незаконного оборота изъято более тысячи единиц огнестрельного оружия, 1,2 тысячи гранат, 216 взрывных устройств и более 109 000 патронов.

Источник: npu.gov.ua

Напомним, в ГПУ заявили, что в Украине за полгода совершено 4465 умышленных убийств.