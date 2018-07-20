В Нацполиции назвали регионы, где плохо борются с преступными группировками

В Национальной полиции назвали недостаточной борьбу с организованной преступностью в трех областях. Об этом речь идет в отчете правоохранителей за последние полгода, передает пресс-служба Нацполиции.

В течение первого полугодия 2018 года Нацполиция выявила и направила в суд 161 уголовное производство в отношении участников организованных групп и преступных организаций. В прошлом году таких производств было 109.

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Однако, по словам замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, работа по этому направлению должна быть усилена, ведь именно участники ОПГ пытаются влиять на криминальную обстановку в стране в целом. "Недостаточной является работа в этой сфере во Львовской, Житомирской и Черкасской областях", - передает пресс-служба слова Аброськина.

Он поставил задачу руководителям этих подразделений в кратчайшие сроки исправить ситуацию и отчитаться за принятые меры.

Напомним, в Нацполиции отчитались, что за первое полугодие 2018 года было раскрыто более 100 тысяч преступлений.