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Ситуация на Донбассе

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая, - штаб

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая, - штаб
Фото: facebook.com/28brigade

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет 

22.07.18 61
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В течение минувших суток, 21 июля, противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе 2 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщается в пресс-службе Операции объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковка применил 82-мм минометы.

"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", – говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, Климкин ответил на "дерзость" о референдуме на Донбассе.

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