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Видео В Одессе украли недавно установленный памятник "коту-геймеру"

<span class="label red">Видео</span> В Одессе украли недавно установленный памятник "коту-геймеру"
Фото: facebook.com/Анатолий Кавун

Момент кражи снят на камеру видеонаблюдения

23.07.18 95
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В Одессе неизвестный демонтировал и украл памятник "коту-геймеру", установленный 4 июля на лавке в переулке Маяковского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в понедельник, 23 июля.

"По факту позорной кражи скульптуры "коту-геймеру", которую любили и одесситы и гости города, открыто уголовное производство по признакам преступления предусмотренного ст. 185 УК Украины", – написал Форостяк.



Момент кражи снят на камеру видеонаблюдения. На ролике видно, как неизвестный сначала садится на лавку рядом с памятником, а затем отрывает его и быстро уходит.

Памятник "коту-геймеру" был установлен 4 июля в переулке Маяковского в рамках проекта Одесские коты. В рамках композиции кошка Пушинка сидела на скамейке и лапкой играла с рыбками, нарисованными на планшете.

В свою очередь, руководитель и основатель платформы Доброе дело Анатолий Кавун на своей странице в Facebook написал, что в будущем памятник будет восстановлен, поскольку сохранились форма, по которой его изготовляли.

Отметим, ранее в Золочеве Львовской области неизвестные уничтожили памятник Александру Пушкину. Его повалили и разбили.

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