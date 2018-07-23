В Одессе неизвестный демонтировал и украл памятник "коту-геймеру", установленный 4 июля на лавке в переулке Маяковского.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в понедельник, 23 июля.



"По факту позорной кражи скульптуры "коту-геймеру", которую любили и одесситы и гости города, открыто уголовное производство по признакам преступления предусмотренного ст. 185 УК Украины", – написал Форостяк.





Момент кражи снят на камеру видеонаблюдения. На ролике видно, как неизвестный сначала садится на лавку рядом с памятником, а затем отрывает его и быстро уходит.



Памятник "коту-геймеру" был установлен 4 июля в переулке Маяковского в рамках проекта Одесские коты. В рамках композиции кошка Пушинка сидела на скамейке и лапкой играла с рыбками, нарисованными на планшете.



В свою очередь, руководитель и основатель платформы Доброе дело Анатолий Кавун на своей странице в Facebook написал, что в будущем памятник будет восстановлен, поскольку сохранились форма, по которой его изготовляли.

Отметим, ранее в Золочеве Львовской области неизвестные уничтожили памятник Александру Пушкину. Его повалили и разбили.