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Главная » Страна » Маршрутка, попавшая в ДТП на Житомирщине, была неисправна, - экспертиза

Маршрутка, попавшая в ДТП на Житомирщине, была неисправна, - экспертиза

Маршрутка, попавшая в ДТП на Житомирщине, была неисправна, - экспертиза
Фото: zhitomir.info

Владелец автобуса не согласен с выводами

24.07.18 59
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Тормозная система маршрутки, которая попала в смертельное ДТП в Житомирской области, была в неисправном состоянии.

Об этом в Королевском районном суде Житомира заявил прокурор Сергей Глазунов ссылаясь на результаты экспертизы, передает Громадське радио.

"На сегодня, согласно проведенной экспертизе технического состояния автомобиля, установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии. Поэтому у нас имелись все основания для сообщения Луцику Петру Васильевичу подозрения по ст. 277 УК украины (Повреждение путей сообщения и транспортных средств)", - заявил прокурор.

Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован. Владелец автобуса Петр Луцик с выводами экспертизы не согласен. Виновным в страшной аварии он считает водителя, которому одолжил маршрутку.

"Вмешательства в тормозную систему нет, потеков жидкости нет. Колодки тормозные соответствуют стандарту, они были поменяны (не помню когда), не перепаяны. До момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может он уснул, может какие-то еще обстоятельства. Может, состояние здоровья или кто-то отвлек его", - заявил он.

Напомним, владельца маршрутки, попавшей в ДТП на Житомирщине, отправили под домашний арест.

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