В Украине выявлено 3000 неисправных автобусов

С начала года в рамках операции "Перевозчик" в Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов и оформили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

“За время проведения операции Перевозчик в 2018 году силами ГЧП и ГУНП было выявлено более 3 тысяч технически неисправных автобусов, оформлено 27 тысяч (!) нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров”, - написал он.

Он подчеркнул, что все эти меры, как и жертвы аварий, ничему перевозчиков не научили. В частности, он отметил, что в понедельник на трассе Одесса-Киев патрульные остановили заполненное людьми маршрутное транспортное средство и обнаружили в крови водителя 0,63 промилле алкоголя. Правоохранитель подчеркнул, что это втрое превышает допустимые нормы.

Белошицкий убежден, что бороться с таким положением дел можно только через ужесточение законодательства и расширение возможностей для “очистки дорог от угроз”.

Напомним, Мининфраструктуры отправит на металлолом переоборудованные маршрутки.