Вчерашний ливень в столице в который раз обнажил давнюю проблему городской инфраструктуры – во время обильных осадков ливневая канализация не справляется с огромными потоками воды, и город в прямом смысле слова уходит под воду. Причем из года в год затапливает одни и те же места, что свидетельствует о явных просчетах инженеров, проектировавших эти участки дорог.
Фокус собрал информацию о самых затапливаемых во время обильных дождей мест Киева.
Итак, в списке:
Метро "Левобережная"
Под мостом – одно из самых "низких" мест на дорожной карте Днепровского района. Во время сильных дождей вода заливает не только проезжую часть, но и тротуар.
Контрактовая площадь
На проезжей части напротив памятника Сковороде даже во время небольших дождей текут потоки воды. Для машин это не проблема, а вот для пешеходов – кошмар, писал еще в 2009 году Blik.ua.
Метро "Черниговская"
Дорога под мостом образует впадину. Во время дождей там собирается столько воды, что она может запросто попасть в салон и моторный отсек едущего автомобиля.
Улица Фрунзе, 107. Трамвайное депо
На участке дороги между трамвайным депо и путепроводом, который проходит над улицей Фрунзе, огромная впадина. Сюда во время дождей стекается вода с прилегающих улочек.
Метро "Дорогожичи"
В этом месте по улице Телиги проезжая часть уходит ниже уровня земли. И во время ливней водителям сюда лучше вообще не ехать! Тут вода скапливается невероятно быстро, превращаясь в бурлящее море. Проехать можно разве что на внедорожнике.
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Метро "Берестейская", путепровод
Остановка общественного транспорта размещена под путепроводом. Во время ливней тут быстро образуется настоящее озеро. Здесь нелегко как водителям, так и пешеходам, ждущим транспорт.
Улица Пестеля, конечная трамвая
На конечной трамваев, которая находится рядом с м. "Вокзальная", всегда во время дождей собирается вода. А в узких проулках между зданиями образуются большие и глубокие лужи.