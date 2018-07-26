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Фото Какие места в Киеве уходят под воду во время дождей (список)

<span class="label red">Фото</span> Какие места в Киеве уходят под воду во время дождей (список)
Фото: группа "Клуб Коренного Киевлянина" в Facebook

Течет время, меняются лица в городской власти, а ситуация только ухудшается

26.07.18 1539
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Вчерашний ливень в столице в который раз обнажил давнюю проблему городской инфраструктуры – во время обильных осадков ливневая канализация не справляется с огромными потоками воды, и город в прямом смысле слова уходит под воду. Причем из года в год затапливает одни и те же места, что свидетельствует о явных просчетах инженеров, проектировавших эти участки дорог. 

Фокус собрал информацию о самых затапливаемых во время обильных дождей мест Киева. 

Итак, в списке: 

Метро "Левобережная" 

Под мостом – одно из самых "низких" мест на дорожной карте Днепровского района. Во время сильных дождей вода заливает не только проезжую часть, но и тротуар. 

Контрактовая площадь 

На проезжей части напротив памятника Сковороде даже во время небольших дождей текут потоки воды. Для машин это не проблема, а вот для пешеходов – кошмар, писал еще в 2009 году Blik.ua. 

Метро "Черниговская" 

Дорога под мостом образует впадину. Во время дождей там собирается столько воды, что она может запросто попасть в салон и моторный отсек едущего автомобиля. 

Улица Фрунзе, 107. Трамвайное депо 

На участке дороги между трамвайным депо и путепроводом, который проходит над улицей Фрунзе, огромная впадина. Сюда во время дождей стекается вода с прилегающих улочек. 

Метро "Дорогожичи"

В этом месте по улице Телиги проезжая часть уходит ниже уровня земли. И во время ливней водителям сюда лучше вообще не ехать! Тут вода скапливается невероятно быстро, превращаясь в бурлящее море. Проехать можно разве что на внедорожнике. 

Метро "Берестейская", путепровод 

 Остановка общественного транспорта размещена под путепроводом. Во время ливней тут быстро образуется настоящее озеро. Здесь нелегко как водителям, так и пешеходам, ждущим транспорт. 

Улица Пестеля, конечная трамвая  

На конечной трамваев, которая находится рядом с м. "Вокзальная", всегда во время дождей собирается вода. А в узких проулках между зданиями образуются большие и глубокие лужи.

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