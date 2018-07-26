Депутаты тайным голосованием уволили мэра Черновцов

Депутаты горсовета Черновцов приняли решение об увольнения мэра города Алексея Каспрука.
Об этом сообщает сайт Молодий буковинець.
Решение было принято по итогам тайного голосования. За отставку Алексея Каспрука проголосовали 29 депутатов, еще один бюллетень был испорчен. Еще 13 депутатов не участвовали в голосовании, о чем они открыто заявили.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тандит уволился с должности советника главы СБУ
В свою очередь Каспрук заявил, что обжалует решение об отставке.
Полномочия городского головы будет выполнять секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.
Отметим, ранее председатель Хмельницкой облгосадминистрации Александр Корнийчук подал в отставку.