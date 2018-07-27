В эпицентре циклона. Геннадий Кернес — о роли мэров в выборах, обвинениях прокуратуры и благоустройстве Харькова

Харьковский мэр Геннадий Кернес рассказал Фокусу об отношениях с президентом Петром Порошенко, обвинениях прокуратуры в свой адрес и роли градоначальников в предстоящих выборах

Харьковский горисполком дышит спокойствием. Казалось бы, за прошедшие со времени Революции достоинства годы здесь ничего не изменилось. Всё так же в приёмной городского головы посетителей встречает "горсоветовская птичка" — огромный попугай ара. Всё так же в кабинете градоначальника в окружении многочисленных безделушек красуется чучело львицы, как бы намекая, что с мэром шутки плохи.

Сам же Кернес, несмотря на болезненный вид, излучает уверенность в завтрашнем дне. Глядя на него, не скажешь, что ещё дней десять назад он сидел на скамье подсудимых и в ближайшее время прозвучит приговор суда по обвинениям прокуратуры в пытках участников харьковского Майдана. Он говорит о том, что поддерживает Порошенко и всегда поддерживал его (точно так же, как пару лет назад говорил, что всегда поддерживал Януковича).

Но нюансы выдают напряжённость. Кернес пространно рассказывает о безосновательности выдвинутых обвинений, однако с личностями Арсена Авакова и Антона Геращенко увязывает их лишь вскользь. Да и вообще всячески избегает упоминаний своих давних оппонентах. Рассказывают, что напряжён и рассматривающий дело Кернеса судья. Генпрокуратура, которая до этого педалировала его дело, устранилась от процесса. Служители Фемиды растеряны: какой вынести приговор, чтобы он не стоил им карьеры?

Рейтинги действующей власти падают так же стремительно, как атмосферное давление перед тропическим циклоном. Существующие политические расклады распадаются, а какими будут новые — ещё не знает никто. Все замерли в ожидании свежего ветра, который спустя пару месяцев превратится в сокрушительную бурю. И что-то подсказывает, что Кернес одним из первых догадается, куда двигаться, чтобы воспользоваться силой этой бури и не оказаться у неё на пути.

Вы ожидаете приговор Киевского суда Полтавы. Слушание вашего дела о якобы имевших место пытках активистов харьковского Майдана тянется уже четвёртый год, чуть ли не с самой Революции достоинства. Всё это время процесс пробуксовывал, но недавно резко ускорился. Прокуроры перестали приходить на заседания, и суд наконец удалился для вынесения решения. С чем вы связываете такое ускорение процесса?

— Суд длился четыре года прежде всего из-за большого числа свидетелей: только со стороны обвинения их было 70. Надо было всех опросить. Некоторые свидетели не являлись, суд размышлял об их принудительном приводе, и мы не могли двигаться дальше. В конце концов судья Антонов выслушал все стороны и принял решение о переходе к стадии дебатов. И тогда прокуроры резко перестали ходить в суд. Что интересно, так же поступили потерпевшие и их защита.

Это говорит о том, что обвинение и потерпевшие связаны между собой и действуют сообща. Раньше прокурор заявлял отвод суду. Его отклонили, потом снова отвод — уже от адвоката потерпевших Зелькиной (Татьяну Зелькину часто называют близкой к министру внутренних дел Арсену Авакову. — Фокус), которая прислала его почтой и просила не рассматривать без неё. Без указания уважительных причин. Никто не понял, почему мы все должны её ждать. Суд рассмотрел заявление Зелькиной и, отклонив его, продолжил работу. Выслушав нашу позицию, судья Антонов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Когда он будет объявлен, я не могу сказать точно. Предполагаю, не раньше чем через месяц-два.

Вы говорите, что потерпевшие вместе с прокурорами объединились, чтобы решать какие-то свои вопросы. В чём эти вопросы заключаются?

— Над делом против меня работали 19 прокуроров по особо важным делам Генпрокуратуры. Однако на заседания в последние годы приходил один, иногда двое из них. На вопрос адвокатов, где все эти 19 прокуроров, следовал ответ: "Если кто-то из нас заболеет, придёт следующий". В итоге на последние семь заседаний не явился ни один из них. Где эти 19 прокуроров, чем они занимаются? Я не знаю. Неизвестно мне также, почему они избрали такую позицию.

Давайте прямо. Вы считаете, что суд — это средство политического давления на вас?

"Я поддерживаю "Відродження", и если буду создавать новую политсилу, то вместе с "Відродженням". И если объединяться, то с ней"

— Понимаете, в деле нет состава преступления, самого действия не было, в котором нас обвиняют. Это подтверждено множеством доказательств и свидетелями. Я думаю, это схема Антона Геращенко (народный депутат, которого называют близким к Арсену Авакову. — Фокус) и компании, то есть тех, кто разрабатывал эту фальсификацию. Каков был план, не знаю, но, думаю, он не сработал.

Но зачем Геращенко делать вас преступником?

— Геращенко знал о моих "недобрых" отношениях с Арсеном Аваковым. Когда Аваков стал милиционером, "под копирку" было написано два заявления, и дело возбудила сначала полиция. Но они не понимали, что я руководитель местного самоуправления, у меня третий ранг госслужащего, и значит, это компетенция прокуроров. В результате дело передали в прокуратуру, но с той же квалификацией. Смешно, что это дело мог рассмотреть простой участковый. Но в итоге следствие зашло в такие дебри, что им вообще теперь нечего сказать.

Сейчас медиа активно обсуждают версию о том, что суд по вашему делу решили спустить на тормозах. Якобы вы пообещали Порошенко, что ваш электорат поддержит его на президентских выборах. Насколько…

— (Перебивая.) Давайте я вам скажу о Порошенко. Я уважаю президента Украины. Я всегда говорил, что я поддерживаю президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. И дело не в суде, а в моём понимании того, что происходит сегодня в политикуме. Поэтому нет в этом никакой связи.

Все на выборы!

Вы говорите, что поддерживаете Порошенко. Сами не будете участвовать в президентской кампании?

— Я буду участвовать в президентской кампании. Как гражданин Украины.

Партия "Відродження", к которой вы принадлежите, заявляла, что перед началом избирательной кампании проведёт внутрипартийные праймериз. Определит, кто будет участвовать в президентских выборах от партии. Вы собираетесь принимать участие в праймериз?

— Такой вопрос рассматривался, но пока я ответа не дал.

В одном из своих последних интервью вы заявляли, что собираетесь создать собственную политическую силу по примеру Владимира Гройсмана. Вы решили дистанцироваться от "Відродження"?

— Я поддерживаю "Відродження", и если буду создавать новую политсилу, то вместе с "Відродженням". И если объединяться, то с ней.

Но всё же, с какой целью вы хотите создать новую политическую силу? Какие вопросы при её помощи собираетесь решать?

— Чтобы эта партия присутствовала в Верховной Раде и лоббировала интересы Харькова.

Как на законодательном уровне можно лоббировать интересы отдельно взятого города и зачем? Неужели у Харькова есть интересы, которые отличаются от интересов любого другого города страны?

— Я считаю, что есть.

Политологи утверждают, что на нынешних выборах существенно возрастёт роль мэров крупных городов. Помимо административного, у мэров после децентрализации появился и существенный финансовый ресурс. Поэтому действующая власть всеми силами попытается заполучить лояльность городских начальников. Насколько справедливо это, на ваш взгляд?

— Любой мэр должен участвовать в избирательной кампании, показать свою позицию и объяснить, почему он поддерживает того или иного кандидата и предлагает за него проголосовать горожанам, которые ему доверили такой высокий пост. Градоначальник как лидер территории должен однозначно высказать свою позицию во время выборов президента. Я считаю, что это будет правильно для любого мэра, от областных центров до маленьких городов.

А что всё-таки с финансами? Количество свободных денег в городской казне в результате децентрализации возросло?

"В Харькове нет примеров ярко выраженного конфликта интересов. Это всё наговоры и досужие домыслы"

— Нет. Центральная власть, понимая, сколько к нам поступает денег и сколько остаётся, "грузит" нас финансовыми обязательствами, которые в городском бюджете не предусмотрены. Это, например, проезд льготного контингента в городском транспорте, содержание профтехобразования. Раньше ресурсы выделялись из госбюджета, теперь это головная боль местных властей. И речь идёт не о копейках, а о десятках миллионов гривен.

Городу и миру

Когда я приезжаю в Харьков, меня удивляет отсутствие неорганизованной торговли в центре города. У вас нет вездесущих киосков с шаурмой, входы в метро не забиты раскладками с каким-то товаром. Как вам удалось сделать то, что не получается у мэра ни одного другого крупного города?

— Харьковчане поддерживали власть, не мешали ей, терпеливо дожидаясь, когда мы всё-таки победим эту уличную торговлю, а некоторые даже активно нам помогали.

Обратная сторона медали — харьковские бизнесмены жалуются на достаточно напряжённые отношения с мэрией. Например, что вы даёте негласное распоряжение компании выделить средства для асфальтирования улицы, на которой расположен её офис. Если бизнес эти средства не выделит, сразу же начинаются проблемы с разрешительной документацией. Это так?

— Харьковские предприниматели чётко понимают, что если они работают и у них есть рабочее место, то оно должно быть благоустроено. Никто его за деньги бюджета благоустраивать не собирается. Мы ведём разъяснительную работу, переговоры, предприниматели понимают и делают.

Но тротуар перед офисом, или ведущая к складу дорога — это городская собственность. Как вы можете требовать от бизнесмена благоустраивать её за свой счёт?

— Это собственность городская, но пользуется ею не город, а те бизнесмены, чьи сотрудники работают в этих офисах. Поэтому мы стараемся, чтобы порядок был везде.

В интервью вы неоднократно заявляли, что пока не определились, будете ли выдвигать свою кандидатуру на выборы харьковского мэра в третий раз. Если не будете, какие три совета вы бы дали своему преемнику на этом посту?

— До выборов ещё далеко, и я не собираюсь никуда уходить. В моих планах и дальше быть среди людей, а там посмотрим.

Клубок интересов

Какие у вас сейчас отношения с Александром Ярославским? Вы — двое самых влиятельных харьковчан, которые находятся в перманентном конфликте.

— Я бы сказал, что самые влиятельные харьковчане — Игорь Райнин и Арсен Аваков. Ярославский — это крупный бизнесмен, а я — городской голова.

Но всё же, из-за чего у вас с Ярославским конфликт?

— Это уже неактуально, информация не соответствует действительности.

Недавно националисты кидали в харьковскую мэрию дымовые шашки. Многие эксперты утверждали, что за беспорядками стоит дуэт Райнина и Светличной. Вы согласны с такой трактовкой?

— Пока не стану отвечать на этот вопрос.

Но в данном случае отсутствие ответа — это фактически ответ...

— Я пока не буду отвечать.

Хорошо, давайте тогда поговорим о переплетении интересов различных групп власти вокруг Харькова в целом. Это ваши интересы, Авакова, того же Ярославского, Бориса Ложкина и его ставленника Райнина. Сейчас, в предвыборное время, этот перепутанный клубок интересов затягивается или, наоборот, начал распутываться?

— В Харькове нет примеров ярко выраженного конфликта интересов. Это всё наговоры и досужие домыслы.

Тем не менее в интервью Дмитрию Гордону вы заявили, что Аваков — это кидала. Как вы думаете, Аваков готов кинуть своих нынешних партнёров? И ради чего он может это сделать?

— Я же не знаю, какие между ними отношения.

Давайте вернёмся к дымовым шашкам в харьковской мэрии. Военизированные формирования по типу национальных дружин курирует Аваков. Как вы относитесь к деятельности подобных формирований?

— С недоумением. Я не понимаю, зачем эти люди срывают работу органов местного самоуправления. Зачем нужно крушить мебель и бить стёкла?