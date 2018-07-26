Неокончательный выговор. Сытник обещает не оставлять Холодницкого в покое

Дисциплинарное разбирательство в отношении главы САП Назара Холодницкого может стать поводом для смены руководителя НАБУ Артема Сытника. Фокус разбирался, к чему привел конфликт между руководителями главных антикоррупционных органов

Заместитель генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий получил выговор за нарушение профессиональной этики и кодекса поведения прокурора при расследовании целого ряда громких уголовных дел. Такое решение приняла 26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП).

"Квалификационно-дисциплинарная комиссия приняла решение – привлечь замгенпрокурора – руководителя САП Холодницкого Назара Ивановича к дисциплинарной ответственности – дисциплинарное взыскание в виде выговора", – говорится в решении КДКП.

Как известно, инициаторами дисциплинарного разбирательства выступили генеральный прокурор Юрию Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. КДКП уточняет, что решение комиссии может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

Директор НАБУ Сытник поспешил заявить, что будет обжаловать решение комиссии, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в принятии "неправильных решений" обвиняется Назар Холодницкий. Но завтра на его месте может оказаться другой руководитель САП"

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила Фокусу, что Луценко еще не определился, будет ли оспаривать решение КДКП.

"После официального получения решения КДКП будет приниматься решение", – заявила она.

Накануне заседания КДКП на странице САП в Facebook было обнародовано открытое письмо прокуроров САП к главе комиссии Виталию Грушковскому с призывом воздержаться от влияния на членов комиссии.

"Сегодня в принятии "неправильных решений" обвиняется Назар Холодницкий. Но завтра на его месте может оказаться другой руководитель САП, а потом – любой из нас, кто позволяет себе принимать законное, но непопулярное решение", – говорится в открытом письме.

Напомним, 30 марта генеральный прокурор и директор НАБУ направили в КДКП дисциплинарные жалобы на Холодницкого в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам. Позже стало известно, что руководитель САП подозревается в том, что делился информацией о готовящихся обысках с людьми, в отношении которых ведется следствие, о давлении на должностных лиц с целью принятия ими определенных решений.

Что такое репутация

Сразу после заседания КДКП на его решение отреагировало посольство США в Украине. Дипломаты использовали Twitter, чтобы напомнить о верховенстве права и репутации прокуроров.

"В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", – говорится в сообщении посольства.

"Если генпрокурор через полгода сам не снимет выговор, то через год он автоматически будет аннулирован. Для Холодницкого, считай, ничего не произошло"

Согласно закону о прокуратуре, генпрокурор может уволить своего заместителя – руководителя САП только по рекомендации Совета прокуроров Украины после вступления в законную силу судебного решения о привлечении прокурора к административной ответственности за коррупционное правонарушение, а также при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в отношении прокурора. Кроме того, руководитель САП может самостоятельно уйти в отставку. Отметим, что закон о прокуратуре фактически блокирует работу САП в случае увольнения ее руководителя. До назначения нового главы никто не может исполнять его обязанности.

Бывший первый заместитель генерального прокурора Олег Литвак утверждает, что выговор для Холодницкого может остаться "простой формальностью". Более того, согласно Дисциплинарному уставу прокуратуры, дисциплинарное взыскание вскоре может быть погашено.

"Если генпрокурор через полгода сам не снимет выговор, что маловероятно, то через год он автоматически будет аннулирован. Для Холодницкого, считай, ничего не произошло. Но если за это время он получит второй выговор, это будет означать для него неминуемое увольнение", — объясняет Литвак Фокусу.

Дальше некуда

Противостояние между Холодницким и Сытником началось в конце марта текущего года, когда руководитель САП заявил, что обнаружил в рабочем кабинете подслушивающее устройство. Позже стало известно, что негласным сбором информации занималось НАБУ с согласия генерального прокурора. 4 апреля Верховная Рада вызвала обоих фигурантов скандала для отчета, который, впрочем, не дал никаких результатов. В дальнейшем оба руководителя антикоррупционных органов в интервью и комментариях СМИ отпускали колкости и критические замечания друг против друга.

"Когда полноценно заработает Государственное бюро расследований, таких конфликтов станет больше"

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов уверен, что КДКП хватает юридических предпосылок для увольнения Холодницкого, но вопрос упирается в политическую целесообразность.

"Обвинений много и против Холодницкого, и против Сытника. Здесь и "слив" информации, и контакты с политиками. Поэтому необходимо было увольнять обоих или оставлять обоих. Сейчас нашему политическому истеблишменту нужно принимать решение – мирить их или менять. В случае с руководителям антикоррупционных органов получилось, что они думали, что станут самостоятельными политическими игроками, но стали инструментами. Более того, можно прогнозировать, что до нового года ни одно дело против топ-коррупционеров до суда не дойдет", — рассказывает Попов Фокусу.

Бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец предупреждает, что смена первых лиц в НАБУ и САП не поможет антикоррупционной системе работать эффективно. По его словам, конфликт между ведомствами изначально заложен в нормативных документах.

"Это абсолютно бесконтрольные органы, у которых нет никакой ответственности. Посмотрите закон, в каких случаях можно уволить директора НАБУ или руководителя САП. Они не будут выполнять свои функции, а только выяснять отношения, кто более значимый для государства. Сегодня можно спрогнозировать, что когда полноценно заработает Государственное бюро расследований, таких конфликтов станет больше. В первую очередь в вопросах подследственности дел", — делится Баганец своими предположениями с Фокусом.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура является самостоятельным структурным подразделением Генпрокуратуры. Она была сформирована в 2015 году, ее создание является одним из требований к Украине для либерализации визового режима с Европейским союзом. Основные задачи САП — осуществление надзора за соблюдением законов при проведении предварительного расследования Национальным антикоррупционным бюро, поддержание государственного обвинения в суде по уголовным производствам, расследуемых бюро.

Назар Холодницкий был выбран конкурсной комиссией из 282 кандидатов на административные должности в САП. Позже вошел в число семи претендентов на место в руководстве спецпрокуратурой. По результатам голосования комиссии набрал 7 баллов против 9, которые получил Максим Грищук. Однако Виктор Шокин, который в то время занимал должность генерального прокурора, 30 ноября 2015 года назначил Холодницкого руководителем САП. Грищук стал его первым заместителем. 25 июля он был среди прокуроров подписавших открытое письмо на имя главы КДКП.