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Главная » Страна » Кернес связывает своё политическое будущее с "Відродженням"

Кернес связывает своё политическое будущее с "Відродженням"

Кернес связывает своё политическое будущее с "Відродженням"
Геннадий Кернес / Фото: sq.com.ua

Мэр Харькова опроверг слухи о том, что создает собственный политический проект

27.07.18 347
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Мэр Харькова Геннадий Кернес получил предложение стать одним из участников праймериз от партии «Відродження» по выбору кандидата в президенты. Однако окончательного решения не принял.

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в интервью журналу Фокус.

«Такой вопрос рассматривался, но пока я ответа не дал», - сказал Кернес.

Также он опроверг слухи о том, что планирует покидать партию «Відродження» ради создания собственного политического проекта.

«Я поддерживаю «Відродження», и если буду создавать новую политсилу, то вместе с «Відродженням». И если объединяться, то с ней», - подчеркнул мэр Харькова.

По словам харьковского градоначальника, цель создания собственной политсилы – обеспечить присутствие в парламенте партии, которая бы лоббировала интересы Харькова.

В то же время сам Геннадий Кернес не планирует покидать должность мэра и не готовит себе преемника.

«До выборов ещё далеко, и я не собираюсь никуда уходить. В моих планах и дальше быть среди людей, а там посмотрим», - заявил Харьковский городской голова.

Отметим, Геннадий Кернес был избран мэром Харькова от партии «Відродження» 25 октября 2015 года с результатом 65,8% голосов избирателей. Сегодня в Верховной Раде создана депутатская группа «Партия «Відродження», ее сопредседателями являются народные депутаты Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь.

Напомним, Фокус разбирался, почему украинцы не доверяют центральной власти.

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