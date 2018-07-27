Кернес связывает своё политическое будущее с "Відродженням"

Мэр Харькова Геннадий Кернес получил предложение стать одним из участников праймериз от партии «Відродження» по выбору кандидата в президенты. Однако окончательного решения не принял.
Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в интервью журналу Фокус.
«Такой вопрос рассматривался, но пока я ответа не дал», - сказал Кернес.
Также он опроверг слухи о том, что планирует покидать партию «Відродження» ради создания собственного политического проекта.
«Я поддерживаю «Відродження», и если буду создавать новую политсилу, то вместе с «Відродженням». И если объединяться, то с ней», - подчеркнул мэр Харькова.
По словам харьковского градоначальника, цель создания собственной политсилы – обеспечить присутствие в парламенте партии, которая бы лоббировала интересы Харькова.
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В то же время сам Геннадий Кернес не планирует покидать должность мэра и не готовит себе преемника.
«До выборов ещё далеко, и я не собираюсь никуда уходить. В моих планах и дальше быть среди людей, а там посмотрим», - заявил Харьковский городской голова.
Отметим, Геннадий Кернес был избран мэром Харькова от партии «Відродження» 25 октября 2015 года с результатом 65,8% голосов избирателей. Сегодня в Верховной Раде создана депутатская группа «Партия «Відродження», ее сопредседателями являются народные депутаты Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь.
Напомним, Фокус разбирался, почему украинцы не доверяют центральной власти.