Минздрав обжалует решение Печерского суда по выборам ректора Одесского медуниверситета

Министерство здравоохранения Украины будет добиваться в суде отмены мер обеспечения иска бывшего ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана.

Об этом сообщает издание "Справжня Варта" со ссылкой на собственные источники.

"Министерство здравоохранения Украины, как ответчик, наделено процессуальными полномочиями, воспользуется своим правом ходатайства перед судом об отмене мер обеспечения иска. Заметим, что суд может потребовать от лица, обратившегося с заявлением об обеспечении иска, обеспечить возмещение убытков ответчика, которые могут быть вызваны обеспечением такого иска", - отмечает издание.

Ранее Печерский районный суд Киева запретил Министерству здравоохранения объявлять конкурс на замещение должности ректора Одесского национального медицинского университета. Таким образом, Печерский районный суд Киева оказался более лояльным к бывшему ректору Одесского медуниверситета и удовлетворил его требование.

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Напомним, ранее Приморский районный суд Одессы постановлением от 20 июля 2018 года отказал Валерию Запрожану в удовлетворении заявления о запрете Министерству здравоохранения Украины объявлять конкурс на замещение должности ректора ОНМедУ. Валерию Запорожану также было отказано в других требованиях, в частности, в отмене приказа МОЗ о его увольнении и запрете проверки деятельности ОНМедУ комиссией министерства.