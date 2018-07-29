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Главная » Страна » На Донбассе погибли двое украинских военных
Ситуация на Донбассе

На Донбассе погибли двое украинских военных

На Донбассе погибли двое украинских военных
Фото: Пресс-служба Минобороны

На Донбассе погибли двое украинских военных

29.07.18 24
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В течение минувших суток, 28 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. 

Противник 25 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды из запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС. 

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы. 

Враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства. Понеся потери, противник отступил. 

За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения

Четверо оккупантов уничтожены, еще шестеро ранены. 

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Опытного и Павлополя. 

Напомним, по мнению писателя Владимира Войновича, война на Донбассе приведет к развалу России и Украины.

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