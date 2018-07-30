Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько объявила, что вместе с комбатом батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрием Ярошем организует новое общественно-политическое движение. Об этом она сообщила в эфире Еспресо TV.

В него будут волонтеры и добровольцы. По словам певицы, если ее политическое движение пройдет в парламент, она оставит сцену.

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"Как это можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, здесь ты выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят", - отметила она.

По словам брата артистки, новое движение получит название "Вимагаю змін".

Как сообщалось ранее, певица Анастасия Приходько заявила, что ее обманом сняли в ролике, рекламирующем президента Петра Порошенко.