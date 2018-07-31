В Первомайске (Николаевская область) тягач Renault с полуприцепом выехал за пределы проезжей части, сбил пешехода и врезался в жилой дом.

Об этом пишут Novosti-N.

Отмечается, что фура с грузом комплектующих для металлопластиковых окон ехала по ул. Киевской в центр города. На спуске водитель потерял управление, не вписался в крутой поворот, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом, попутно снеся несколько биллбордов.

В результате ДТП погиб пешеход, проходивший в этот момент по тротуару.

Дом, в который врезался автомобиль, частично разрушен - на него высыпался груз из полуприцепа. Есть ли внутри дома люди, пока неизвестно.

Водитель фуры, житель Херсонской области, с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами госпитализирован в Первомайскую городскую больницу. Его состояние расценивается как тяжелое, но стабильное.

Движение по ул. Киевской перекрыто, транспорт пускают в объезд.

На месте ДТП работает полиция и спасатели ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В настоящее время спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы выяснить, есть ли в доме люди.

Напомним, 29 июня известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в автомобильной катастрофе.