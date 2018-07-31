Нездоровая тенденция. Кто виноват в массовых отравлениях в детских лагерях

Украину захлестнула волна массовых отравлений в детских лагерях и санаториях. Количество пострадавших уже перевалило за две сотни, возбуждено несколько уголовных дел. Фокус разбирался, почему это произошло и что с этим делать

Родители боятся отпускать детей в оздоровительные учреждения, опасаясь очередной вспышки кишечных инфекций. Некоторые эксперты считают, что такая ситуация сложилась исключительно из-за ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы в прошлом году. В Госпродуктпотребслужбе, ставшей правопреемником СЭС, уверяют: виной всему стало отсутствие необходимых полномочий и запрет на проверки, но проблему удастся побороть.

На обломках СЭС

После ликвидации санитарной службы СМИ наводнили тревожные статьи об угрозах, связанных с таким решением. Годовая практика показала, что скептическое отношение общества к созданию новой структуры оказалось оправданным: пока Государственная служба по вопросам безопасных пищевых продуктов и защиты потребителей не справляется с массовыми отравлениями и не может предотвратить возникающие риски.

- Возможно, это будет парадоксально звучать из моих уст, но тот список полномочий, который был у СЭС, действительно позволял достаточно эффективно обеспечивать проведение государственного контроля, - объясняет Фокусу глава Госпродуктпотребслужбы Владимир Лапа. – В настоящее же время в Украине нет должностного лица с полномочиями главного санитарного врача.

По словам Лапы, санитарная служба не могла продолжать работу из-за "ряда внутренних конфликтов интересов". В то же время у созданной вместо неё структуры до сих пор нет достаточного количества полномочий для полноценной деятельности. К слову, нет и закреплённого на законодательном уровне чёткого разграничения функций у связанных с этой сферой различных ведомств. Этот фактор чиновник определяет как первую причину сложившейся ситуации с отправлениями.

Впрочем, возможно, хотя бы часть этих вопросов в ближайшее время удастся снять, если парламентарии примут соответствующий законопроект, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Глава Госпродуктпотребслужбы надеется, что в первом чтении документ будет рассмотрен уже в сентябре-октябре.

Помимо Донецка, массовые отравления в этом году были зафиксированы в Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и в Киевской областях

- Благодаря этому будет более чёткое, более корректное распределение обязанностей контролирующего органа, - уточняет Лапа. - Также как инструмент реагирования снова должна появиться противоэпидемиологическая комиссия.

Любопытно, что случаи, связанные с отравлениями, которые должны рассматриваться профильными специалистами, сейчас проходят через комиссию по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Проверки возвращаются

Второй причиной массовых инфекционных заболеваний в потребительской службе считают мораторий на проведение плановых проверок в Украине, который действовал до 31 декабря 2017 года. И если четыре года нельзя было контролировать игроков рынка, то вряд ли следует ожидать серьёзных изменений за четыре недели после отмены моратория, убеждён Владимир Лапа.

После возобновления проверок появился другой не менее актуальный вопрос. Дело в том, что сейчас в законодательстве прописаны критерии, в соответствии с которыми объекты с наибольшим уровнем риска (куда, в том числе, входят школьные столовые, а также детские лагеря и санатории) проверяются всего раз в два года, чего, очевидно, катастрофически не хватает для обеспечения безопасности потребителей.

- Понятно, что мы не можем нарушать закон! Как тогда мы выходили из ситуации в прошлом и в этом году? Мы обращались в областные госадминистрации, чтобы инициировать комиссионные проверки, - рассказывает Лапа.

Но и это не особо помогло, потому что чиновники не смогли определиться – а имеют ли они вообще право штрафовать нарушителей в результате таких региональных рейдов. Так что этот способ тоже оказался не самым действенным инструментом для контроля детских учреждений. По сути, единственным серьёзным основанием для внеплановых проверок объектов оздоровления и отдыха стало соответствующее распоряжение премьер-министра Владимира Гройсмана от 17 июля после нашумевшего случая в лагере "Орлёнок" в Донецкой области, где с признаками отравления слегло 94 человека – 79 детей и 15 взрослых. Помимо Донецкой, массовые отравления в этом году были зафиксированы в Запорожской (оздоровительный комплекс "Маяк", 67 пострадавших), Львовской (центр "Эмаус", 7 пострадавших), Ивано-Франковской (лагерь "Цивилизация", 9 пострадавших) и в Киевской (в санатории "Славутич" 12 заболевших детей и в санатории "Поляна" - 17) областях.

Дети должны быть внимательны и в случае каких-то непредвиденных ситуаций сообщать об этом родным

К слову, статистика говорит о том, что 53% случаев связаны с передачей инфекции контактно-бытовым путём. То есть больной сотрудник или другой ребёнок могут запустить цепочку отравлений, спровоцировать вспышку заболевания способна и просто грязная поверхность кухонного стола. Свою роль играет и то, что в Украине проще простого купить санитарную книжку – объявления с такими услугами развешаны повсюду.

В то же время Лапа уверяет, что печальную тенденцию массовых отравлений всё-таки получится остановить благодаря возобновлению проверок и законодательно пересмотренным критериям риска. Только тогда у службы появится возможность контролировать участников рынка чаще, чем раз в два года. Впрочем, даже в этом случае остаётся вопрос с острой нехваткой инспекторов, которая наблюдается в ведомстве. Сейчас в территориальных органах во всех сферах контроля работает около 10 тыс. специалистов, и этого недостаточно для охвата всего рынка услуг, уверяют в службе.

Не штрафовать, а закрывать

- Если не будет постоянных проверок, то остановить массовые отравления никак не получится, - говорит в свою очередь руководитель отдела тестирования Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Нина Кильдий.

Решением в этом вопросе могут стать только более суровые наказания провинившихся игроков рынка.

- Отмена моратория на проверки не даст никакого результата, если не будет серьёзных штрафов, - комментирует ситуацию Кильдий. – Ведь штрафовать и наказывать у нас имеет право только государственная служба. И они при желании могут потребовать и закрытия объекта, а это для собственника самый страшный вариант.

В данном случае имеет значение не столько размер штрафов, сколько сама практика их взимания. Потому что пока у всех на слуху только громкие случаи отравлений, но информации о наказании виновных в этих ситуациях пока нет. Соответственно, у других учреждений нет серьёзной мотивации тщательнее следить за гигиеной сотрудников и качеством продуктов.

При этом эксперт объясняет, что существует ещё одна большая проблема, связанная с государственными объектами оздоровления, - тендеры. Дело в том, бюджетный детский лагерь или санаторий будет закупать продукты по более низкой стоимости, даже если их качество будет сомнительным.

Кильдий уверена, что родители никак не могут заранее проверить, насколько оздоровительное учреждение безопасно и готово ли принимать смену.

- Но это, конечно, не значит, что я советую не отправлять детей на отдых – это было бы неправильно. Это всё равно, что из-за боязни отправлений перестать есть. Конечно, люди оказались заложниками такой ситуации. Но в этом случае единственный выход – обязательно проводить с детьми воспитательные беседы перед поездкой на отдых. Ребята должны быть внимательны и в случае каких-то непредвиденных ситуаций сообщать об этом родным, - даёт свои рекомендации специалист.