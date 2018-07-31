Зайцева была под наркотиками в момент ДТП, - МОЗ

Киевский районный суд Харькова приобщил к делу о резонансном ДТП с шестью погибшими ответ Министерства здравоохранения о наличии в организме водителя Lexus Елены Зайцевой психотропов.

Об этом сообщает 112.ua.

Как сообщается, экспертиза установила, что в крови Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, были обнаружены кодеин и фенобарбитал. Эти вещества, подтверждают в министерстве, имеют ограниченный оборот на территории Украины.

Таким образом, заявляет сторона защиты, на момент совершения ДТП Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения, что является отягчающим обстоятельством.

Сторона защиты в свою очередь заявляет, что Зайцева продолжительное время принимает пенталгин в качестве обезболивающего, однако суд включил выводы экспертизы и ходатайство Матвеевой в материалы дела.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу.