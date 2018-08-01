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Главная » Страна » В Украине за 6 месяцев изъяли 14 000 единиц оружия

В Украине за 6 месяцев изъяли 14 000 единиц оружия

В Украине за 6 месяцев изъяли 14 000 единиц оружия
Фото: npu.gov.ua

В список входят "огнестрел" и взрывчатые вещества

01.08.18 12
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Полицейские за 6 месяцев изъяли более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, информирует пресс-служба ведомства в среду, 1 августа.

"Во время этих оперативно-профилактических мероприятий выявлено более 3,3 тысяч нелегальных мигрантов, изъято более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В то же время разыскано тысячу человек, которые скрывались от органов следствия и суда", - отметил Александр Фацевич.

Ранее Фокус писал, что в Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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