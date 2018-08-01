В Украине за 6 месяцев изъяли 14 000 единиц оружия

Полицейские за 6 месяцев изъяли более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, информирует пресс-служба ведомства в среду, 1 августа.
"Во время этих оперативно-профилактических мероприятий выявлено более 3,3 тысяч нелегальных мигрантов, изъято более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В то же время разыскано тысячу человек, которые скрывались от органов следствия и суда", - отметил Александр Фацевич.
Ранее Фокус писал, что в Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.