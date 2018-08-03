Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из Италии

Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из итальянского города Римини в Одессу.



Рейс ANR5992 авиакомпании YanAir, запланированный на 1 августа, отложен на 3 августа по техническим причинам, сообщили в туркомпании "Join UP".



"На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей к новому времени вылета", - говорится в заявлении.



Также пассажирам рейса ANR5991 по маршруту Одесса-Римини туроператор предложил возможность вылета в Римини из Киева 8 августа.

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Отмечается, что в сложившейся ситуации "Join UP" решил сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. Туристы могут перебронировать тур или получить 100% компенсацию цены путевки.

Напомним, в конце июня более 800 украинцев застряли в аэропортах нескольких городов мира из-за проблем с перевозчиками.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Госавиаслужба проверит все чартерные самолеты.

В МИД Украины сообщили, что в среднем 1,5 тысячи украинских пассажиров пострадали от задержек авиарейсов.









