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Главная » Страна » Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из Италии

Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из Италии

Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из Италии
Фото: iideasmalta.eu

Рейс ANR5992 авиакомпании YanAir, запланированный на 1 августа, отложен на 3 августа

03.08.18 2534
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Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из итальянского города Римини в Одессу.

Рейс ANR5992 авиакомпании YanAir, запланированный на 1 августа, отложен на 3 августа по техническим причинам, сообщили в туркомпании "Join UP".

"На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей к новому времени вылета", - говорится в заявлении.

Также пассажирам рейса ANR5991 по маршруту Одесса-Римини туроператор предложил возможность вылета в Римини из Киева 8 августа.

Отмечается, что в сложившейся ситуации "Join UP" решил сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. Туристы могут перебронировать тур или получить 100% компенсацию цены путевки.

Напомним, в конце июня более 800 украинцев застряли в аэропортах нескольких городов мира из-за проблем с перевозчиками. 

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Госавиаслужба проверит все чартерные самолеты. 

В МИД Украины сообщили, что в среднем 1,5 тысячи украинских пассажиров пострадали от задержек авиарейсов.





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