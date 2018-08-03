Подозреваемого в убийстве Сармата арестовали на 2 месяца

Сам Матюшин отметил, что не имеет отношения к преступлению

Суд в Бердянске арестовал на 60 суток одного из подозреваемых в убийстве бывшего добровольца Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщает "Громадське".



"Бердянский районный суд взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога одного из подозреваемых в убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко Артема Матюшина", – говорится в сообщении.



Отмечается, что сам подозреваемый отметил, что не имеет отношения к преступлению, а в тот день приехал с друзьями на отдых.

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Кроме того, "112 Украина" добавляет, что на судебном заседании Матюшин находился без своего адвоката, так как тот не брал трубку. Поэтому подозреваемому назначили государственного защитника, который не был знаком с материалами дела.



Также отмечается, что сегодня, 3 августа, суд будет избирать меру пресечения и другим трем подозреваемым в убийстве Виталия Олешко.

Напомним, около 12.30 31 июля в Бердянске неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия Олешко.

В тот же день полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве, одним из них оказался бывший боец батальона Торнадо - Артем Матюшин. Сейчас задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство).

Убитый Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск. Также он был в российском плену.