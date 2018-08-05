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Ситуация на Донбассе

На Донбассе погиб один военный и ранены двое полицейских

На Донбассе погиб один военный и ранены двое полицейских
Фото: Пресс-служба Минобороны

Боевики 33 раза нарушали перемирие

05.08.18 371
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За минувшие сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения. Один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях и из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Также противник обстрелял наши позиции у Широкино из 82-мм минометов.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановка и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов погибло и один получил ранения.

Напомним, по данным ОБСЕ, по состоянию на конец июля с начала 2018 года на Донбассе погибли 29 мирных жителей и еще 132 получили ранения. 

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