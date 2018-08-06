На Донбассе солдат застрелил сержанта

27 июля в воинской части на территории Соледара Донецкой области старший солдат застрелил сержанта. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры объединенных сил в Facebook.

Между военнослужащими "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" произошел словесный конфликт. В ходе конфликта "солдат К." выстрелил из автомата АКС-74 "сержанту Г." в голову. Последний получил сквозное огнестрельное пулевое ранение и скончался на месте.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и в тот же день задержали его.

30 июля подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время допроса солдат признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.

Напомним, 25 июля в Лозовой двое военнослужащих убили своего сослуживца и бросили его тело в канализационный коллектор на территории воинской части.