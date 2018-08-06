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Главная » Страна » В Киеве на Позняках обстреляли машину

В Киеве на Позняках обстреляли машину

В Киеве на Позняках обстреляли машину
Фото: vlasti.net

Водитель не пострадала

06.08.18 49
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В Киеве сегодня, 6 августа, около 18:00 на улице Здолбуновской произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по автомобилю "Тойота Кэмри".

Об этом сообщает "Еспресо".

Отмечается, что злоумышленники также украли из машины около 2 млн гривен. За рулем находилась женщина.

"Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги", - говорится в сообщении.

Известно, что женщина не пострадала. Сейчас полицейские разыскивают разыскивают автомобиль Volkswagen Passat B6, введен план "Перехват".

Напомним, в Константиновке Донецкой области злоумышленники обокрали пожарную часть, предварительно выманив ее сотрудников с помощью ложного вызова. 

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