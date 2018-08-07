Омелян хочет, чтобы решение о запрете пассажирского сообщения с РФ приняли Кабмин или СНБО

Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения с РФ.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Интерфакс-Украина.

"Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", - заявил он.

Как подчеркнул Омелян, сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.

"На этом этапе мы говорим о регулярном железнодорожном пассажирском сообщении. По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что Укрзализныця лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем", - отметил он.

Министр также уточнил, что в ходе консультаций относительно ситуации в Азовском бассейне с привлечением многих министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения.

При этом он отметил, что позиции Мининфраструктуры уже направлена на рассмотрение в соответствующие ведомства, ожидаются решения.

Напомним, в декабре 2017 года Российские железные дороги полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования по новой ж/д линии Журавка-Миллерово в обход Украины.