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Главная » Страна » Трудовая миграция в Украине достигла угрожающего уровня, - Данилишин

Трудовая миграция в Украине достигла угрожающего уровня, - Данилишин

Трудовая миграция в Украине достигла угрожающего уровня, - Данилишин
Фото: kmv.gov.ua

Новая волна миграции обусловлена многими факторами

07.08.18 1082
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В Украине масштабы трудовой миграции достигли угрожающе уровня для будущего украинской экономики.

Об этом написал в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Он напомнил, что в отчете за январь отмечалось, что доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет составляет 8%.

Отмечается, что новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшие из которых – война на Донбассе, глубокий и затянувшийся экономический кризис, безработица.

Он напомнил, что уровень безработицы среди экономически активного населения в I квартале этого года составил 9,7%, а среди населения трудоспособного возраста - 10%. И хотя эти показатели несколько лучше, чем за аналогичный период прошлого года, все же они свидетельствуют о том, что ситуация на украинском рынке труда остается напряженной. Таким образом, нынешняя волна трудовой миграции украинцев, по сути, является неким предохранительным клапаном в условиях низких возможностей трудоустройства на родине.

"Что касается снижения миграционных настроений, то мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что нужно применять комплексный подход, в частности: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест; укреплять институты власти; создавать условия для повышения уровня занятости; повышать производительность труда и экономики в целом. Для более эффективного регулирования миграции нам необходимо внедрять эти фундаментальные идеи", - подчеркнул Данилишин.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины будет расти, но в среднесрочной перспективе она начнет снижаться. Об этом рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук.

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