Выборы ромского барона на Закарпатье закончились массовой дракой

Во вторник, 7 августа, в селе Подвиноградов на Закарпатье произошла массовая драка.
Об этом сообщает Мukachevo.net.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что местные ромы выбирали нового барона, в результате чего возник конфликт.
Из-за драки в больницу с травмой головы был доставлен 24-летний мужчина. Еще 6 человек с незначительными повреждениями.
Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство.
Напомним, в Министерстве внутренних дел планируют урегулировать пробелы в законодательстве и создать условия для доступа к социальным услугам представителей ромского меньшинства до 2020 года.