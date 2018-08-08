Херсон накрыла жуткая вонь из-за гниющего мусора

Во всех районах Херсона в воздухе ощущается вонь. Смрад вызван отходами птицеводства, вывезенными в поле на окраину города, сообщает со ссылкой на Херсонскую облгосадминистрацию Укринформ.

"7 августа получены многочисленные жалобы граждан из всех районов Херсона на вонь в воздухе. Оперативной группой ГУ ГСЧС предварительно обнаружен источник загрязнения в виде вывезенных в поле отходов птицеводства за пределами объездной дороги в районе села Музыковка Белозерского района. Отходы выгружены на поле на площади длиной почти километр. А ветер, дующий именно оттуда в направлении Херсона, приносит вонь в город", - рассказали в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА.



Откуда именно появились эти отходы в поле точно пока не установлено. Но, как предполагают в департаменте, они могли быть привезены с расположенной в Белозерском районе птицефабрики.



"Учитывая такое большое количество отходов в поле, больше им неоткуда взяться там, как с птицефабрики", - заявили в ОГА.

Напомним, 22 июля в Киевэнерго заявили, что завод "Энергия" приостановил прием мусора.