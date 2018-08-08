Шулявский путепровод в Киеве частично закроют на реконструкцию 18 августа

Часть развязки путепровода возле станции метро "Шулявская" в Киеве перекроют уже 18 августа. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений " Александр Здольник.

По его словам, сам мост уже начали разбирать, но движение по нему пока не остановили. Только ограничили движение на заездах рядом с путепроводом.

Частично движение ограничат с 18 августа.

Движение Шулявским путепроводом частично ограничат уже 18 августа

"Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и перекрываем съезды с проспекта Победы на улицу Александра Довженко с целью обеспечения возможности перекладки инженерных сетей в этом узле", - рассказал Здольник.

По плану реконструкция будет длиться полтора года. Но специалисты планируют справиться быстрее.

Напомним, 27 февраля 2017 года в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие этого никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила одно авто. После этого было принято решение провести реконструкцию путепровода.