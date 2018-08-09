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Главная » Страна » Закон об особом статусе ОРДЛО нужно продлить, - Кабмин
Ситуация на Донбассе

Закон об особом статусе ОРДЛО нужно продлить, - Кабмин

Закон об особом статусе ОРДЛО нужно продлить, - Кабмин
Вадим Черныш / Фото: Олигарх

Вадим Черныш считает, что в противном случае мы дадим карт-бланш говорить, что Украина не выполняет Минские соглашения

09.08.18 515
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Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о необходимости продления срока действия Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Такое заявление он сделал в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Закон фактически и не работал на практике, поскольку Россия не выполняет свою часть обязательств по Минским соглашениям. Мировое сообщество, включая Украину, говорит о том, что Минские соглашения сейчас являются моделью решения этого конфликта между Украиной и Россией. И он демонстрирует всему миру, что Украина действительно выполняет эти соглашения, и демонстрирует, что она способна, готова и уже сделала максимум для их выполнения. При этом всем видно, что Россия не сделала ничего", - отметил Черныш.

По мнению министра, если срок действия указанного закона не продлить, то тем самым Украина даст повод РФ заявлять о невыполнении Киевом Минских соглашений.

"Я считаю, что в противном случае мы дадим России карт-бланш (и не только России), говорить, что Украина не выполняет Минские соглашения", - заявил Черныш.

По его словам, он не видит противоречий между законами о порядке местного самоуправления в ОРДЛО и "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

"Я не вижу там противоречий. Я на самом деле считаю, что закон о восстановлении государственного суверенитета на Донбассе не перечеркивает возможности имплементации Минских соглашений. Россия этим манипулировала, но когда все международные партнеры увидели окончательный текст закона, сказали, что никакой проблемы для имплементации Минских соглашений нет. А по закону об особом порядке местного самоуправления, то он дважды голосовался Парламентом, дважды, а теперь, перед выборами, вдруг другие мнения", - подчеркнул Черныш.

Отметим, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре сроком на 3 года.

В октябре 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Напомним, ОБСЕ озвучила количество жертв войны на Донбассе среди гражданского населения.

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