Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии

До конца года украинская армия может лишиться 17% личного состава офицеров и контрактников. Минобороны просит у правительства дополнительно 4,5 млрд гривен, чтобы остановить отток кадров. Фокус разбирался, почему военные увольняются и есть ли возможность их удержать в ВСУ

На этой неделе Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) обнародовал результаты исследования причин, по которым военнослужащие не хотят продлевать контракт. На первом месте оказалось длительное время пребывания в районе проведения операции объединенных сил (ООС) – такой ответ дают 42,9% респондентов. На втором месте – недостаточное материальное обеспечение (36,1%) и на третьем – низкий уровень социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей (32,2%). Четвертая по важности причина увольнения из ВСУ – состояние военной техники и вооружения (27,7%). Далее идут низкий уровень профессиональных и морально-деловых качеств командиров – (20,8%),удаленность места службы от места жительства (18,8%) и отсутствие перспектив карьерного и профессионального роста (13,2%). Опрос проводился сотрудниками Научно-методического центра кадровой работы Министерства обороны и Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ путем анкетирования 989 военнослужащих, вышедших на ротацию из района выполнения задач ООС.

Напомним, в июле в интернете появилась копия письма министра обороны Степана Полторака к премьер-министру Владимиру Гройсману. В нем идет речь о необходимости повысить денежное довольствие военнослужащим, для чего до конца текущего года потребуется дополнительно 4,5 млрд грн. Это позволит в третьем квартале увеличить денежное обеспечение рядового состава до 9 тыс. грн, а офицерского – до 15,3 тыс. грн. Полторак утверждает, что с января по июнь 2018 года уволились в запас 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. планируют уволиться до конца года.

Вопрос цены

Следует отметить, что к началу 2016 года минимальное денежное обеспечение рядового состава составляло 7 тыс. грн – почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. К сегодняшнему дню это соотношение снизилось до 0,77 от средней официальной зарплаты в Украине.

Полковник Генерального штаба ВСУ Виктор Шидлюх подтверждает Фокусу аутентичность письма министра обороны. По его словам, сегодня военнослужащие не ощущают поддержку от государства.

С января по июнь уволились в запас 11 тыс. офицеров и контрактников, еще 18 тыс. планируют уволиться до конца года

"Если говорить про Киев, здесь повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Курсанты военных заведений не имеют льгот на проезд, при этом зарплата у них на уровне 550-600 грн. Если по минимуму только на метрополитен нужно 16 грн каждый день, кто продержится долго? Это будущие офицеры, которые с самого начала видят отношение государства, которое они будут защищать. Поэтому многие после первого годичного контракта увольняются. Очевидно, что увольнение офицеров и контрактников – это угроза национальной безопасности Украины", – говорит Шидлюх.

Он отмечает, что подготовка младшего офицерского состав занимает семь лет, старших офицеров – около 20.

Знакомые мотивы

Материальное стимулирование военнослужащих сопровождало форсированные действия государства по увеличению численности ВСУ и боевых возможностей армии, вызванные российской агрессией на Донбассе.

Уже в начале 2016 года зарплаты военных были повышены почти втрое. Зарплата рядового контрактника без учета надбавок возросла до 7000 гривен (в зоне АТО – 10,3 тысяч). В начале 2018 года начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рапортовал, что в 2017 году на службу на контактной основе поступили 36,7 тыс. человек, а всего в армии служит 168 тыс. контрактников – без малого 83% личного состава ВСУ.

Но уже весной 2018-го начальник главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Артур Артеменко заявил на брифинге, что до 10% офицеров подают заявления на увольнение.

"Не является тайной, что в армии некомплект. Это реальные проблемы, вызванные отсутствием социального обеспечения, на голом патриотизме и энтузиазме долго не послужишь, дома семья. Цифра в 10%, я бы сказал, немного занижена, уходит больше людей", – рассказывает Фокусу один из офицеров финансово-экономической службы пожелавший остаться неназванным.

Источник отмечает, что молодые офицеры уходят из-за неэффективной системы выплат.

"Со всех экранов рассказывают, что нам подняли уровень довольствия, но не говорят главного – подняли выплату за должность и звание, все остальное осталось на том же уровне. Молодые офицеры уходят, остаются только те, кому до пенсии осталось три-четыре года дослужить. Для примера, в Одессе матрос торгового флота может получать от $900, а матрос ВМС – 7 тыс. грн", – делится с Фокусом своими наблюдениями военнослужащий.

"В Одессе матрос торгового флота может получать от $900, а матрос ВМС – 7 тыс. грн"

По мнению офицера, кроме низких зарплат на ситуацию повлияло принятие закона, позволяющего досрочно разрывать контракт, заключенный "до завершения особого периода".

Летом 2017 года министр обороны Степан Полторак в очередной раз заявил о росте зарплат военнослужащим. Тогда он обещал, что полностью изменится система начисления и выплат денежного довольствия. Постановление Кабинета министров "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" устанавливало привязку к прожиточному минимуму всех окладов военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки.

"Порядок начисления денежного довольствия военнослужащих не менялся со времен Советского Союза. В основу денежного содержания входили оклады по воинскому званию и должности. То, что предлагается сегодня, значительно повысит защиту и социальную справедливость. Мы отходим от того, как было, когда 10-15% обеспечения – это то, что уходит на пенсию, а дальше – 17 надбавок, которые являются непрозрачными и неэффективными", - говорил Полторак.

Новое постановление должно было вступить в силу 1 января 2018 года. Однако 27 декабря 2017 года Кабинет министров внес существенное изменение в постановление – оно вступает в силу 1 января 2019 года.

Остаться в строю

Неудовлетворительное денежное и социальное обеспечение военнослужащих ни для кого не является военной тайной. Любой офицер или прапорщик может рассказать о своих заработках, а члены их семей – о жизни по гарнизонам. После провозглашения независимости Украины в августе 1991 года под ее юрисдикцию перешли порядка 980 тыс. военнослужащих. В том числе 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолетов, три воздушные армии и отдельная армия ПВО. Осенью был переподчинен Черноморский флот. Бывший первый заместитель министра обороны (1993-1996 гг.) генерал-полковник Анатолий Лопата говорит, что такая численность армии в тот момент стала обузой для государства.

"Тогда мы не удерживали молодых офицеров без выслуги лет и смогли перераспределить бюджет, чтобы дать дослужить до пенсии тем, кому оставалось пару лет. Но если нам нужно было проредить ряды, то сейчас стоит задача удержать, а без повышения денежного довольствия это невозможно. В 90-х на одной из встреч в штаб-квартире НАТО меня спросили, сколько получает начальник Генерального штаба, я тогда занимал эту должность. В Украине еще ходили купоно-карбованцы, потому я уточнил, в какой валюте назвать сумму. Сошлись на американских долларах, я назвал – $40. Для сравнения у польского начальника генштаба эта сумма была $740", – делится с Фокусом воспоминаниями Лопата.

"Отношение к военнослужащим со стороны государства приводит к деморализации, но в Минобороны не хватает креатива на что-то большее, чем поднимать денежное довольствие"

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) генерал-лейтенант Игорь Романенко утверждает, что на место ушедших в запас военнослужащих будут набраны новые кадры. Но это на длительное время снизит оборонный потенциал, так как их подготовка займет время. Кроме того, средства, потраченные на подготовку новичков, превысят сумму, которую Полторак просит для увеличения довольствия.

"Не забывайте об инфляционных процессах, при одинаковых затратах на подготовку стоимость обучения новых специалистов будет выше. Если в 2016 году на зарплату в 7 тыс. гривен охотно шли служить, то в этом году на 7,5 тыс. грн, при средней по стране в 9 тыс. грн, много будет желающих? Не забывайте, что стоимость подготовки рядового-стрелка и, например, летчика-снайпера в разы отличается. Последних в Украине не более пяти человек осталось. Безусловно, нужно улучшать ситуацию и в полиции, но даже в 2016 году, когда зарплата у военного была от 7 тыс., у полицейского она была от 8 тыс. грн", – рассказывает Романенко Фокусу.

Окопная правда

Бывший доброволец-контрактник десантно-штурмовой роты 501 батальона морской пехоты ВМС Тарас Чмут говорит, что в зоне боевых действий на Донбассе также присутствует некомплект личного состава. Увеличение численности армии со 150 тыс. до 255 тыс. человек привело к расширению штата, что сказалось на командующем составе.

"Многие сержанты занимают офицерские должности. Не хочу сказать, что все они плохие, но бывают случаи, что на месте некомпетентный человек. Сейчас есть возможность ускоренно получить младшее офицерское звание. Для этого сержанту необходимо иметь боевой опыт, любое высшее образование и пройти курсы подготовки. Часто из этого получается, что вчерашние очень профессиональные сержанты становятся плохими офицерами", – рассказывает он Фокусу.

По его словам, если 36% военнослужащих недовольны зарплатой, то другие 64% не согласны мириться с "совком", бюрократией, условиями соблюдения контракта.

"Отношение к военнослужащим со стороны государства приводит к деморализации. В Минобороны не хватает креатива на что-то большее, чем поднимать денежное довольствие. Давайте будем стимулировать людей учить языки, платить летчикам и технарям, связистам и тем, кто учился за границей. Давайте платить разовую выплату за второй и третий, и последующие контракты, чтобы стимулировать людей оставаться", – предлагает Чмут.

Стоит отметить, что в конце июня Счетная палата обнародовала результаты аудита Министерства обороны в вопросах покупки жилья для военнослужащих. Проверка показала, более 600 млн грн непродуктивного, нерезультативного и расточительного использования бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья. Эта сумма составляет 50% использованных в 2016-2017 годах ассигнований для оборонного ведомства. Информация о результатах аудита была направлена президенту Украины, в Верховную Раду, в Кабинет министров, а материалы аудита — в Генпрокуратуру, Национальную полицию и Национальное антикоррупционное бюро для соответствующего реагирования.